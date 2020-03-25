台達電副總裁呼籲降稅紓困　經長：加速官民5000億投資救市

▲台達電副總裁、台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰表示，面對疫情衝擊，除了經濟部之外，整個政府也要積極動起來，採取降稅等積極紓困措施支持產業界。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內各大產業，經濟部今（25）日再邀集資通訊業者會談，台達電副總裁兼台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰表示，疫情讓很多中小企業撐不下去，尤其資通訊業四月起訂單能見度不明，希望政府祭出降稅等紓困措施；經長沈榮津表示，已指示加速官民逾5000億元投資台灣，以期透過公共投資與建設刺激經濟。

全球爆發新冠肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部過去兩週邀集資通訊ICT、民生化工、金屬機電以及內需型服務等業者座談，作為擬訂相關政策依據，今天再度邀請電電、電路板等產業公會以及群創、台達電、日月光等大廠會談。

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台達電副總裁、台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰表示，面對疫情衝擊，大企業雖然還挺得住，但是許多中小企業已經撐不下去了，官方透過五場座談會已蒐集了不同產業的意見，除了經濟部之外，整個政府也要積極動起來，採取一些作為支持產業界。

蔡榮騰指出，每個產業遇到的問題都不一樣，這次的疫情對於上市上櫃公司而言，是經營與財務的壓力測試，但是不能說大企業沒有問題就沒事，因為大企業的供應鏈上有很多小型企業，他們面對的挑戰更加嚴峻。

▲為因應疫情對經濟的影響，經濟部長沈榮津要在最短時間內，落實政府部門及國營事業的投資與採購。（圖／記者林敬旻攝）

針對政院加碼水電費減免等紓困措施，蔡榮騰表示，台達電在台灣的3個科學園區都有研發基地，在節能、節水部分，有信心跟能力做得很好，其他的中小企業更需要這樣協助，但供應鏈小廠面臨狀況仍嚴峻，刺激內銷是比較重要的課題。

針對大陸市場復工情況，蔡榮騰強調，目前復工狀況還算不錯，但供應鏈問題在台灣或世界各地還需要積極去爭取。

為因應疫情對經濟的影響，經濟部長沈榮津表示，會在最短時間內，落實政府部門及國營事業的投資與採購，第一是公共投資跟建設，第二是投資台灣三大方案，都要加速做、提早做。

經濟部盤點部內及所屬事業公共投資、採購、建設等支出工程，把明年部分計劃提前到今年執行，今年部分計劃提早到第二季來做。統計之後，2020 年公共建設支出可達 2,074 億元。

另外，經濟部也加快落實已核定的台商回台投資計劃，透過廠商擴建產線、建新廠房，提振內需投資。2020 年投資臺灣三大方案預計落實 3,044 億元。透過公共建設跟民間投資的加速執行，來提振國內景氣，維持經濟動能，協助企業紓困度難關。