郭台銘不當媒體老闆了！售TBC經營權卡1年終於過關



▲郭台銘2019年爭取從政參選總統，申請轉讓TBC經營權股份，經過近1年的審查，25日終獲NCC同意。（資料照片／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



經過近1年的審議程序，郭台銘轉讓TBC(台灣寬頻通訊)上層控股公司股權給呂芳銘案，25日獲NCC審查通過。NCC將依外國人投資條例第7條及有線廣播電視第15條規定許可本交易案，函復經濟部投審會，郭台銘的媒體經營者身份將正式劃上休止符。



為避免違反黨政軍經營媒體相關法令，郭台銘是在去年爭取國民黨提名參選前，向投審會申請轉讓該股權，因涉有線電視經營，投審會再轉會給NCC同意。25日NCC在書面審查負債改善計畫之後，終於通過此交易案。



NCC平台處專門委員黃睿迪說明，TBC方面表示是因為競爭的因素，投入資金比較高，造成負債比例上升；且107年時營所稅由17%調到20%，讓遞延負債增加蠻多的，增了有5億多元，才會讓負債比上升，並沒有做不當的負債留存在企業裡，主要是做了投資以及營所稅的問題。

在財務規劃上，TBC表示，銀行的負債會優先償還2.1億元，如此一來總體負債會降0.62%，達到之前承諾的不上升。





▲呂芳銘(右)2月10日與戴永輝簽署合作協議，呂芳銘將出售TBC有線電視集團上層控股公司65%股份給大豐媒體集團戴永輝。（圖／大大數位匯流提供）



NCC是因為日前為釐清申請人所屬系統經營者財務狀況中負債比例未能有效改善之疑慮，請申請人(荷蘭商TBC及HARVEST)及利害關係人(呂芳銘先生)於109年3月4日到會陳述，並就其經營期間申請人所屬5家系統經營者負債比例仍有微幅上升乙事，要求提出具體財務改善計畫。



荷蘭商TBC HOLDINGS B.V.及HARVEST CABLE HOLDINGS B.V.是在去年上半年，申請將上層股東宏瀚投資股份有限公司(郭台銘持股99.9%)持有之Gear Rise Limited(BVI) 20%股權，轉讓予Brave Guts Limited(BVI) (呂芳銘間接持股100%)案。



25日NCC通過交易案後，呂芳銘成為TBC上層控股經營公司100%持有者，但日前呂芳銘與大豐媒體董事戴永輝達成協議，將出售TBC上層控股經營公司65%股份給戴永輝，此股權變動申請案已於2月底送NCC，目前正在程序審查中。