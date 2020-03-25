MHI Vestas攜手天力正式簽約　打造台灣第一個本土化風機葉片製造廠

▲MHI Vestas V-174 風機葉片。（圖／MHI Vestas提供）

記者姚惠茹／台北報導



MHI Vestas與天力離岸風電公司去年簽訂合作備忘錄，為風機系統設備商帶動葉片本土化生產的第一份合約，並將攜手在台中港建立一個新的風機葉片製造廠，今（25）日正式簽訂風機葉片供應合約，將在台生產台灣離岸風場所需的風機葉片。



MHI Vestas供應鏈長羅伯特‧波林（Robert Borin）指出，這份合約的簽定是台灣風機本土化計畫的重要里程碑，這次與天力達成協議，進而實踐產業中相當重要的本土化計畫，而MHI Vestas世界一流的V-174風機將使用台灣製造的葉片，為客戶提供離岸風場所需的葉片。



MHI Vestas已獲得哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風場計畫合約，總裝置容量為589 MW，以及中鋼公司與CIP共同開發的300MW中能離岸風場的風機優先供應商。



天力總經理徐傑輝表示，感謝台灣政府為離岸風電產業所做的努力與堅持，進而促成雙方的合作，葉片是風機關鍵組件，在台灣生產不但可帶動複合材料發展，還能創造大量工作機會，共創雙贏局面。

CIP彰芳暨西島離岸風場計畫執行長侯奕愷（Jesper Krarup Holst）表示，風機葉片的本土化對台灣來說是相當重要的成就，大幅強化台灣在離岸風電產業於亞太地區的領導地位，彰芳暨西島離岸風場計畫很榮幸能夠成為MHI Vestas在台灣的第一筆訂單，為風機葉片供應鏈本土化揭開序幕。



這次簽訂的合約除了從歐洲移轉大量風機葉片製造技術，MHI Vestas也將在2020至2025年，提供2,900個風機葉片製造和葉片材料的工作機會 ，雙方將為台灣帶來43.8億元的經濟價值，並自MHI Vestas投入台灣市場，風機葉片本土化製造的附加價值毛額將提高近50%。