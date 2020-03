德國採購600萬個口罩貨到付款　消失在肯亞機場軍方大傻眼

▲德國民眾戴著口罩,防範新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

德國國防部24日表示,為了因應疫情,採購了600萬片符合FFP2過濾的口罩,但現在消失在肯亞的一座機場,無法得知去向,已經夥同海關著手調查,為何這批口罩會運經肯亞。

根據德國《明鏡周刊》(Der Spiegel)報導,這批口罩原定應該要在當地時間20日抵達德國,這是德國衛生體系在抗疫過程中重要的醫療資源卻傳出失竊的消息,目前國防部已經要求口罩製造商說明解釋。

《明鏡周刊》也指出,德國此次向供應商下訂共約2.41億歐元(約台幣78億元)的訂單,用以對抗新冠肺炎疫情。對於口罩失竊案肯亞衛生部尚未做出回應,而肯亞機場管理局(KAA)也還在評估情況。

德國國防部發言人表示,因為還沒向供應商付款,口罩失竊對於財務沒有影響。

歐盟將粒狀物呼吸防護具的等級分為3級,分別是FFP1、FFP2和FFP3,其中FFP2過濾等級的口罩可以捕捉空氣中94%的懸浮微粒。

Breaking news....

6 million face mask disappeared at JIK Airport Kenya the looting nation.... Germany detective trailing the loot... pic.twitter.com/4YTn3k0ENT