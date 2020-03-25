德國採購600萬個口罩貨到付款　消失在肯亞機場軍方大傻眼

▲德國民眾戴著口罩，防範新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

德國國防部24日表示，為了因應疫情，採購了600萬片符合FFP2過濾的口罩，但現在消失在肯亞的一座機場，無法得知去向，已經夥同海關著手調查，為何這批口罩會運經肯亞。

根據德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，這批口罩原定應該要在當地時間20日抵達德國，這是德國衛生體系在抗疫過程中重要的醫療資源卻傳出失竊的消息，目前國防部已經要求口罩製造商說明解釋。

《明鏡周刊》也指出，德國此次向供應商下訂共約2.41億歐元（約台幣78億元）的訂單，用以對抗新冠肺炎疫情。對於口罩失竊案肯亞衛生部尚未做出回應，而肯亞機場管理局（KAA）也還在評估情況。

德國國防部發言人表示，因為還沒向供應商付款，口罩失竊對於財務沒有影響。

歐盟將粒狀物呼吸防護具的等級分為3級，分別是FFP1、FFP2和FFP3，其中FFP2過濾等級的口罩可以捕捉空氣中94％的懸浮微粒。