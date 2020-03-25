曄恆能源攜手中興電工　建置全台最大180MW等級太陽光電發電廠

▲曄恆能源攜手中興電工建置全台最大的太陽光電發電廠。（圖／曄恆能源提供）

記者姚惠茹／台北報導

太陽能開發商曄恆能源今（25）日宣布，攜手重電大廠中興電工（1513），共同簽訂161kV升壓站統包工程合作意向書，雙方預計將在彰濱崙尾綠能專區，建置全台第一座且面積最大的180MW等級太陽光電發電廠。

曄恆能源董事長徐偉強表示，中興電工為台灣重電設備第一品牌，也積極發展太陽光電事業，其扎根台灣佈局全球的政策，與曄恆「長期持有、在地經營」的理念不謀而合，這次合作除了達成雙贏，同時為台灣再生能源政策多注入一股動力。

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曄恆能源執行總監王育弘表示，曄恆能源為全球知名的瑞士私募市場投資資產管理公司Partners Group的專案公司，目前建置及運轉中的裝置容量已超過200MW，預計將在台灣設置超過800MW的太陽能發電系統。

王育弘表示，曄恆能源與中興電工這次的合作案場為彰濱崙尾綠能專區的填海造陸專區，曄恆能源將在設置180MW等級的太陽光電發電廠，也是全台灣最大的離岸太陽光電廠，而中興電工將承攬本案的161kV升壓站統包工程，並從今年開始施工，以年底加入系統為目標。

▲曄恆能源攜手中興電工共同簽訂161kV升壓站統包工程合作意向書。（圖／曄恆能源提供）

王育弘指出，曄恆能源開發目標以彰濱地區為主，包括專業廠商建置、購買他人案場，目標2022年在台灣總建置量達到800MW，目前案量已達400MW，主要是看好台灣光電市場，像是台電做為授電對象是很好的合作夥伴，再加上產業聚落完整。

王育弘強調，曄恆能源看好未來2~3年將是漁電共生等太陽能案的黃金爆發期，因此將會以未來5~10年的長期經營為目標，尋找優質的合作夥伴，像是模組方面就與聯合再生（3576）簽署120MW的合作意向書，並與中興電工簽訂161kV升壓站統包工程。

中興電工董事長江義福表示，中興電工與曄恆能源簽署的合作意向書是雙方合作的重要里程碑，雙方將以此基礎持續合作，建置太陽光電發電廠，支持達成政府的太陽能政策。