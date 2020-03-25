因疫情財務困難者申請延繳、分期繳　財政部公布審核原則　一張圖秒懂

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（25）日公布，延期繳稅或分期繳36期的審核原則，營利事業符合兩個原則：一，符合各事業主管機關的紓困條件；二，今年起1月營利事業連續2個月、平均營業額較去年7月到12月或去年同期營業額少15%。

個人的部分則是減班後工作日占當月不到二分之一達2個月，就可以向國稅局、稅捐機關申請。

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可以申請延長的稅目，包含綜合所得稅、房地合一所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅的本稅及各該稅目的利息、滯報金、怠報金及罰鍰。

財政部官員表示，只要民眾在繳稅期限之前向國稅局、稅捐稽徵機關申請即可，例如綜所稅是今年的6月1日前；居家隔離者或者檢疫者可以到6月30日前提相關的證明文件，提出申請就可以。

而所要提出的相關文件，包含接受政府的紓困、銀行補貼的利息等；或者減班休息者則勞工局會有資料或者向公司申請相關的文件即可。

官員強調，重點是民眾要在繳稅期限內將申請書提出給國稅局或稅捐機關，日後即使被否准或需要補提交文件，都不用被罰滯納金，民眾無須擔心；且政府未來也會設置專線以及國稅局也會有專人、專線，解決民眾疑惑，民眾也可以電話詢問。

有些民眾也擔心，自己可能不符合標準，例如營業額減少或者是減班休息不符合以上的規定，就不能提出申請。官員說，不用擔心，上述的規範只是一個原則性，但是如果民眾因疫情有繳稅上的困難，稅捐機關還是會從寬認定。

至於，不能提出延期或者分期繳納的稅目又有哪些，主要還是財產交易稅目為主，像是土增稅因為若未繳清，就無法順利過戶；財產遺贈稅也同樣的問題，這類財務規劃民眾可以視情況調整，因此無法延期或者是分期繳納。

▼因疫情經濟困難者，申請延期或分期審核原則。（圖／財政部提供）