全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

▲109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）

記者林淑慧／台北報導

今年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，全聯福利中心也開出千萬發票大獎，有民眾花費794元購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等商品，就幸運對中統一發票千萬大獎；本期發票累計共開出將近30萬個獎項，提醒1、2月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。

109年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，中獎號碼如下：特別獎（新台幣1000萬元）12620024；特獎（200萬元）39793895；頭獎（20萬元）3組分別為67913945、09954061、54574947。另外，增開六獎1組，末3碼為007。

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全聯福利中心本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中特別獎開出的幸運門市為桃園慈文店 ，消費者花費794元購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等商品，即中了1000萬特別獎。另開出兩百萬特獎的門市則為台北北投店，消費者花費860元購買衛生棉、軟糖、零食等商品，就被幸運神眷顧。



全聯表示，為了鼓勵消費者將得獎金額直接儲值至福利卡中，自即日起至6/30止，持五獎、六獎及雲端發票專屬500元中獎發票兌領轉儲值，再加碼贈送福利卡紅利點數，包含五獎中獎發票兌領轉儲值金贈240點、六獎中獎發票兌領轉儲值金贈20點，而雲端發票專屬獎500元中獎發票兌領轉儲值金則贈100點。

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