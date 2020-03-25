「美國經濟衰退已是必然」！林毅夫：其他已開發國家高機率陷入30年代大蕭條

▲林毅夫。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情在全球擴散，現任北京大學新結構經濟學研究院的院長林毅夫，近日發表了未來全球經濟走勢，他認為已開發國家的經濟本就走向疲軟，加上疫情帶來的隔離或封城措施，對已經在下滑通道的經濟更是雪上加霜，因此他預測「美國和其他已開發國家陷入像1930年代的經濟大蕭條已經是一個大概率事件」。

林毅夫分析，自2019年下半年開始，國際貨幣基金組織、世界銀行等國際發展機構已經多次下調今明兩年世界各國的增長預期。新冠肺炎疫情在全球蔓延和石油價格的閃崩，導緻美國紐約股票市場最近兩個星期內出現1997年以來5次熔斷中的4次，和一個月以前的最高點比，道瓊股票價格指數已經斷崖式下滑超過三分之一。在美國股市崩盤的帶動下其他已開發國家和開發中國家的股市也紛紛下跌，有的甚至已經達到40%或更多。

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林毅夫表示，但隨著新冠肺炎疫情在國際速迅擴散，世界衛生組織在3月11日正式宣布新冠病毒為全球「大流行疾病」，而影響最深的就像是伊朗那種開發中國家，但已開發國家面臨的風險也不容小覷。「表面上看，已開發國家醫療體系很發達，不過國家動員能力弱，當疫情在某些城市或州縣擴散，集中收治面臨巨大挑戰，很可能因為缺乏有效治療和隔離措施，而增大疫情全面擴散的風險。」

儘管義大利、西班牙已經採取和大陸一樣的全國封城的措施，美國、英國、德國、澳洲、加拿大等許多已開發國家的城市也已經採取隔離措施，但林毅夫卻認為，目前新冠病毒尚未研發出有效的疫苗，「已開發國家的隔離措施難於像我國那樣有效，並且，治癒後還可能『復陽』，在已開發國家新冠疫情有可能延續到下半年甚至到明年上半年，同時也可能一波已平一波又起，在其他已開發和開發中國家像擊鼓傳花一樣接連集中爆發，給世界各國生產、生活帶來巨大的負面影響。」

「已開發國家的經濟本來已經走軟，新冠疫情帶來的隔離或封城措施，對已經在下滑通道的經濟而言更是雪上加霜。」林毅夫指出，美歐日等已開發國家現在的利率已經是零利率或是負利率，除了採用非常規的數量寬鬆外，已經沒有多少其他貨幣政策手段可用，政府財政積累的負債率也已經很高，財政政策的空間很小，「美國和其他已開發國家出現經濟衰退已經是必然」。

據摩根大通銀行上個星期發佈的預測，今年全年美國的增長率可能下滑到-1.8%，歐元區下滑到-3.4%，日本下滑到-1.3%。隨著疫情的不斷惡化，新的預測越來越悲觀，美國聖路易斯聯儲主席詹姆斯·布拉德認為美國第二季度的失業率可能達到30%，GDP可能下降50%，因此林毅夫預測，美國和其他已開發國家陷入像1930年代的經濟大蕭條已經是一個高機率事件。

林毅夫表示，在外銷不可避免地受到國外疫情和經濟衰退甚至蕭條的不利影響而斷崖式下降時，「我國政府應該利用近幾年供給側結構性改革所創造的有利政策空間，採取積極的貨幣政策穩定金融體系，增加信貸資金幫助實體企業渡過難關，採用積極的財政政策進行新基礎設施建設，並對受到疫情不利影響的低收入和貧困家庭提供必要的生活資助，以擴大內需，維持社會穩定，消除未來經濟增長的瓶頸，提升我國經濟增長的質量。」

最後他強調，「相信我國有能力在國際經濟一片肅殺聲中維持合理的增長速度，在世界經濟衰退甚至蕭條時，仍可以像2008年以來一樣，成為全球經濟增長和復甦的最主要動力源頭。」

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