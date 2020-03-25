印度封鎖21天　OPPO、vivo、小米廠房停工因應

▲印度總理莫迪頒佈全國外出禁令。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

印度自當地時間25日午夜起（台北時間25日凌晨2時30分），實施為期21天的全境封鎖令，包括陸運、空運及工廠都暫停運作。受此政策影響，除鴻海印度廠房自即日起暫停運作至4月14日外，中國手機品牌OPPO、vivo、小米在當地工廠也暫停運作，南韓三星同樣被迫停工。

在這次封鎖令中，中國大陸手機廠牌受當其衝。《澎湃》新聞報導，OPPO確認，其印度工廠因響應印度政府的相關政策而暫停運作，工廠何時復工還沒有準確消息，有消息會對外分享。vivo則稱，3月23日起印度工廠停產，公司已要求非工廠工作人員在家辦公。

另外，聯想印度工廠也在23日接到政府要求暫時停工的命令，日期到4月15日。聯想指出，目前除了印度工廠，其餘的海外工廠暫時沒有受到明顯的影響。

至於小米印度公司則表示，「公司辦公室、倉庫、服務中心、小米之家和製造廠等每個設施都將遵守封鎖令。與此同時，我們將24小時警惕地監控局勢。」

不過，電信設備製造商愛立信和諾基亞在印度浦那跟金奈的工廠仍會繼續生產。報導提到，愛立信發言人指出，愛立信在浦那的工廠將基於社交距離原則工作，即50%的工人將會上班。繼續進行生產則是獲得印度政府相關部門的豁免。

▲新冠肺炎疫情也衝擊印度。（圖／路透）