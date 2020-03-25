印尼790例…實際數字恐達3.4萬！　口罩防護服都缺「醫護慘穿雨衣」

▲ 印尼防疫人員進行消毒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期維持「零確診神話」，如今全境累計790人感染，其中58人死亡。《路透社》報導，印尼醫院床位、醫護人員和重症監護設施嚴重不足，很可能成為疫情大流行的新中心。

專家指出，印尼政府反應遲緩，檢測率低，導致確診人數看來不高，但實際上可能有更大規模的民眾感染，且目前為東南亞死亡個案最多的國家。

英國傳染病數學模型中心（Centre for Mathematical modeling of Infectious Diseases）23日發布的最新研究預估，印尼目前通報的病例僅佔全部的2%，代表實際感染人數可能達到34300人，超過德國的3.3萬。其他研究指出，最糟的情況下，印尼首都雅加達至4月底可能達到500萬例。

《路透社》指出，相較其他受到疫情衝擊的國家，印尼的衛生系統較脆弱。根據統計，擁有2.6億多人口的印尼共有32萬1544張病床，代表每1萬人只有12張床位，而2月底疫情大爆發的南韓每1萬人則有115張。世界衛生組織2017年發現，印尼每1萬人中有4名醫生。義大利的數字達到印尼的10倍，南韓則是6倍。

當地醫生透露，雖然只有數百人因新冠肺炎住院，但醫療系統已經處於緊張狀態，許多醫療人員也缺乏防護裝備，只能穿著雨衣。雅加達郊區一家醫院員工則表示，他們戴著自己準備的口罩、穿著自己的防護服，但可能未達依療用品標準。由於缺乏防護設備，他們揚言罷工。根據印尼醫生協會（Indonesian doctors Association）數據，已經有8名醫生及1名護士死於新冠肺炎。

隨著登革熱高峰期到來，加護病房床位不足也引起專家擔憂。公衛專家指出，新冠肺炎重症患者若進到加護病房，以呼吸器搶救，大部分都會活下來，「但若不讓他們進加護病房、戴上呼吸器，他們就會死。」

政府則認為，病毒的影響不會如此嚴重。衛生部高層尤里安托（Achmad Yurianto）表示，印尼的疫情不會和中國及義大利一樣，「重要的是團結人民，且人們必須保持距離。」

印尼政府本周為醫療人員採購17.5萬套新的防護設備，將運往全國各地，也在雅加達開設一家新的急診醫院，將可收治2.4萬名患者。當局承諾發放獎金給所有醫護，也從中國取得50萬個快速檢測包。