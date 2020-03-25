台股20大權值股大追蹤！從封關日以來股價漲跌表現　一表秒懂

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股歷經上沖下洗，從年初開紅盤日以來，不斷破底，一路從12,000點之上，最慘曾下殺到3月19日盤中低點8523點，短短兩個月急跌近三成，直到這兩天才展開報復性反彈。《ETtoday新聞雲》特別請日盛投顧整理出台股前20大權值股這段時間的行情表現，方便投資人研判後市。

統計發現，自開春至今，不少權值股都重挫三成以上，其中，日月光投控下跌36%最慘，股王大立光以及聯發科、南亞、台化、台塑、台塑化、玉山金等跌幅也都超過30%。

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▲ 台股權值股近期股價表現，點圖可放大。（資料來源／日盛投顧）

另外，跌幅超過二成的個股則有台積電、鴻海、台達電、中鋼，以及中信金、金控雙雄國泰金與富邦金。

新冠疫情衝擊市場情緒，台股隨著國際股市重挫，對於市場風向敏感的科技股大幅走跌；而塑化類股也有部分原因是受到沙俄石油輸出國組織的角力影響國際原油價格，導致跌勢也重。

另一方面，為了挽救低迷的經濟前景，各國積極宣布降息，也讓一向抗跌的金融股在此波成為重災區。

▲ 台股權值股近期股價表現，點圖可放大。（資料來源／日盛投顧）

在這次股災當中，相對抗跌的個股則是電信股中華電、台灣大等，跌幅都在一成以下。

金融市場在疫情衝擊下陷入動盪，政府端出國安基金進場、央行降息、金管會實施股市禁空令等措施，成功激勵了市場信心，原先跌得越重的股票，反彈力道也越大。截至25日收盤為止，聯發科、玉山金從低點反彈幅度達二成以上；其他自開春以來重挫逾三成的個股，反彈幅度也都在12~20%之間。