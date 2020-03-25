美股反彈恐曇花一現？經濟專家示警：史上最大漲幅發生在熊市

▲非常時期，投資人面對股市仍須謹慎。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據《路透社》報導，美股近期正處於熊市中，短期出現反彈，但根據歷史經驗，熊市期間的反彈，會緊接著大幅下滑。以2008年10月為例，市場崩盤期間接連出現兩個最大漲幅，隨後又是五個月的兩位數下降。

報導指出，數據告訴投資者應謹慎對待股票上漲。標普500指數過去在一天之內上漲了8％以上的20個案例中，有13個發生在熊市。

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此消息也讓市場振奮，道瓊工業指數飆升11.37％，是自1933年以來最大的單日最大漲幅；標普500指數上漲9.38％至2,447點，也是自2008年以來的最大單日百分比漲幅。

海納國際集團（Susquehanna International Group）高階主管Christopher Murphy 表示：「這些8％的漲幅不一定代表健康。」他週二在一份報告中表示，歷史上一些最大的單日漲勢是在熊市期間發生的，意味著在低迷的市場中一日暴漲並不罕見。

新澤西州的保德信金融集團（Prudential Financial）首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「你不能確定這次反彈會不會在下週或一週後再扭轉。」他指出，未來走勢很大程度取決於美國接下來的貨幣和財政政策。



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