新末日博士警告：經濟恐成「I型暴跌」　比金融危機還慘

▲新末日博士魯比尼（Nouriel Roubini）呼籲，全球央行聯手貨幣寬鬆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

因為悲觀預測被稱為「新末日博士」的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）警告，受到新冠疫情衝擊，美國經濟將呈現「I」型直線暴跌，變成在一次經濟大蕭條，影響恐比2008年金融危機還要嚴重，因為這次全球恐怕沒有有效的應對措施能使經濟復甦。

據外媒報導，魯比尼撰文表示，與1920年代經濟大蕭條及2008年金融危機相比，新冠疫情對全球經濟的影響更快更嚴重，在前兩次經濟下滑中，股市暴跌50%以上，信貸市場陷入僵局，緊隨其後的是大量企業破產，導致失業率暴增，GDP縮水了至少10%，然而這些是花了3年的時間才爆發的結果，相比之下，新冠疫情僅花了3週便嚴重衝擊全球經濟。

魯比尼表示，美股本月只花了15天便跌入熊市，這也是有史以來最快的跌幅，至今股市已下跌35%，信貸市場失靈，連信貸息差都已經達到2008年金融危機時的水準，如高盛、摩根大通等主流金融公司都預期美國第一、二季GDP將暴跌，美國財長更警告，失業率可能會飆至20%以上，這也是金融危機時最高水平的2倍。

魯比尼說，很多人預期經濟將呈現V型復甦，但很顯然新冠疫情危機完全是另一檔事，如今看來的經濟衰退狀態既不是V型，也非U型，同時也不是急遽下滑而後停滯的L型，而是呈現暴跌的I型，代表金融市場和實體經濟都大受打擊的垂直線，「我們將陷入比經濟大蕭條和金融危機還糟糕的狀況。」

最理想的狀況可能需要幾個條件，一是疫情嚴峻的國家推出廣泛的篩檢、追蹤及處理措施，並模仿中國全面封鎖，大規模部署抗病毒藥及其他療法。二是貨幣政策制定者拋棄常規措施，施行零或負利率，放鬆信貸等以支持銀行，還需更多措施鼓勵銀行讓流動性低，但有償還能力的中小企業貸款紓困。第三，政府須部署大規模財政刺激措施，包括以家庭為單位給予消費金。

但他也表示，除非疫情大流行獲得控制，否則這些措施僅是杯水車薪，經濟將繼續暴跌，直到2020年底，總體增長仍可能不會恢復，畢竟到那時，另一個病毒很可能突變襲來，干預措施的效果可能不如預期，經濟將再次收縮，市場將再次崩潰。

他表示，流行病肆虐，緊缺的經濟政策加上地緣政治影響，三者合一足已使全球經濟陷入持續蕭條及讓金融市場崩潰，自2008年金融危機後，一系列雖然遲緩但強而有力的措施挽救全球經濟於深淵中，如今我們可能不會再這麼幸運了。