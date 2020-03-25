花35元買咖啡就中千萬大獎　「全家」千萬發票獎號出爐了

▲109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）

記者林淑慧／台北報導

今年一、二月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，全家便利商店表示，本期有一位民眾於樹林潭興店，花費35元購買Let's café中杯熱美式咖啡，就幸運對中統一發票千萬大獎。

109年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，中獎號碼如下：特別獎（新台幣1000萬元）12620024；特獎（200萬元）39793895；頭獎（20萬元）3組分別為67913945、09954061、54574947。另外，增開六獎1組，末3碼為007。

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全家便利商店表示，本期中獎發票共開出2組特別獎1000萬元，消費者於樹林潭興店，花費35元購買Let's café中杯熱美式幸運中獎，另一位消費者於宜蘭金泰店，花費90元中獎。

特獎200萬元開出2組，分別自基隆吉市店及太保嘉新店開出，太保嘉新店消費者花費10元購買飲料，幸運獲獎。

頭獎20萬元則開出4組，分別在台北光輝店、台北福澤店、太平勤利店及台北直學店，消費者多半購買飲料、零食商品。其中台北福澤店的消費者，只花28元購買FMC天然水就得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家開出2組，分別自頭城車頭店及花蓮新美店，其中消費者於頭城車頭店只花3元影印就幸運獲獎。

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