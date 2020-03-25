曾逃過致死率50%伊波拉魔掌　紐約醫師：我害怕冠狀病毒

You reflect on the fact that it's really hard to understand how bad this is - and how bad its going to be - if all you see are empty streets.



Hospitals are nearing capacity. We are running out of ventilators. Ambulance sirens don't stop. — Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) March 24, 2020

實習記者陳妙津／綜合報導

面對全美疫情大爆發，重災區紐約一名醫師史賓賽（Craig Spencer）便現身在推特上詳細描述了急診室災難般的一天，坦言面對這波新冠肺炎疫情感到無比恐懼，並呼籲大家遠離社會以拯救彼此。他早年身為流行病學家，曾到訪非洲及東南亞進行醫療研究，並因曾感染致死率達50%的伊波拉病毒而聲名大噪，因此這番對新冠肺炎的評價也引發大眾關注。

▲美國紐約成為新冠肺炎重災區。（圖／達志影像／美聯社，下同）

據CNN報導，史賓賽現任職於紐約長老會／哥倫比亞大學醫學中心急診醫學全球衛生總監，眼見肺炎病患遽增，他心焦之下在推特發長文寫下「急診室的一天」經歷，希望能提醒更多人認真看待冠狀病毒。

史賓賽表示，自己每天到急診室上班時，都能見到無數新冠肺炎患者被送入院中，幾乎沒有其他疾病患者的身影，每名病患都已至少感染一週以上，毫無疑問的是，確診人數仍會在每個夜晚持續暴增，就像過去數個夜晚一樣。

史賓賽說，很害怕幾乎每小時都會收到的緊急傳呼，通知他病患垂危、血壓過低、急需呼吸器等，時常在處理一名重症病患時，又接到另名病患危急的壞消息，即使某些病患接受最大量供氧，仍在急促呼吸，而他也不得不與某些病患家屬進行「長而誠實的討論」。

史賓賽曾在2014年感染致死率達5成的伊波拉病毒，最後奇蹟痊癒，但面對新冠疫情，他的態度如臨大敵。他詳細寫道，「即使忙得沒空吃飯，僅能抽空吃點東西止飢，我仍害怕摘下口罩，只好盡快進食完畢，趕回工作崗位，連要回家時，也必須漂白消毒身上所有東西，以免病毒擴散，回到家還要獨自消毒、沐浴才能與多日不見的妻兒團聚。」

史賓賽最後表示，他認為如今要停止病毒傳播已經太晚了，只能盡量延緩傳染速度，並呼籲人們認真看待冠狀病毒，「和社會保持距離是唯一能拯救我們的事。我曾從伊波拉的魔掌中逃出，但我害怕冠狀病毒，請盡你所能的留在家中，我會每天為你們謹守工作崗位。」