台彩2月公益盈餘20億　6年多來累積盈餘上看1758億

▲根據台彩統計，今年2月為政府創造的公益彩券盈餘達新台幣19.94億元。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（25）日表示，2020年2月份為政府創造的公益彩券盈餘為新台幣19.94億元，自2014年1月至今年2月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達1,757.61億元。

台彩表示，彩券累積盈餘依規定，分配50%給地方政府辦理社會福利，其中45%供政府補助國民年金，其餘的5%則挹注全民健康保險準備。

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台彩指出，今年2月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為19.94億元，其中9.97億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，但實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，8.97億元分配至國民年金，1億元則分配至全民健康保險準備。

台彩說明，2月份政府公益彩券盈餘是以刮刮樂第4342至4345期、大樂透第109000016至109000025期、威力彩第109000010至109000017期、四星彩第109000028至109000052期、三星彩第109000028至109000052期、38樂合彩第109000010至109000017期、49樂合彩第109000016至109000025期、39樂合彩第109000028至109000052期、今彩539第109000028至109000052期、雙贏彩第109000028至109000052期以及賓果賓果第109006294至109012180期的銷售總額為計算基礎。