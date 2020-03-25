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宏碁雙重轉型發酵　展碁國際首日興櫃交易

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▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁暨展碁國際董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁旗下展碁國際（6776）今（25）日掛牌興櫃交易，開盤參考價為20元，收盤價24.5元，展碁國際為台灣前三大的通路代理商，營運穩健，並為宏碁正積極實踐的雙重轉型策略，成為新事業持續發酵的重要引擎，增添成長動能。

宏碁暨展碁國際董事長陳俊聖表示，展碁國際為國內大型通路代理商，代理品牌超過150個，中間含任天堂台灣獨家總代理，其競爭力來自銷售渠道及後勤管理能力，有宏碁公司的資源與企業形象的加持，更有利於展碁進軍海外通路市場與建構夥伴經濟平台，未來將嘗試與宏碁全球據點合作，將以東南亞起步，拓展海外據點。

請繼續往下閱讀...

展碁國際代理產品線橫跨商用與家用資訊電子產品、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案與家電等，在台灣合作超過6,000家經銷商。

展碁國際總經理林佳璋表示，展碁營運成長的三大引擎為多元通路的拓展、夥伴經濟平台的異業結盟及結合集團資源進軍國際市場，完整的銷售與服務網路，帶動展碁營收增長。

林佳璋指出，近期更受惠於宅經濟的發展，許多動能來自遊戲、家電產品等均有明顯成長，未來將持續拓展代理產品，並推廣夥伴經濟平台，盼打造全新的營運動能。

展碁2019年營收為135.03億元，年增8.8%；營業毛利6.2億元，毛利率4.6%；稅後淨利1.26億元，每股盈餘（EPS）1.7元。

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