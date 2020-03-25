他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

▲109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）

記者林淑慧／台北報導

今年一、二月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，統一超商共有四位消費者獲得千萬大獎，有民眾在彰化縣社頭鄉金佳旺門市購買35元茶飲等商品，就幸運對中千萬發票獎項。



109年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，中獎號碼如下：特別獎（新台幣1000萬元）12620024；特獎（200萬元）39793895；頭獎（20萬元）3組分別為67913945、09954061、54574947。另外，增開六獎1組，末3碼為007。

統一超商表示，統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣南投市宏旺門市購買50元的CITY CAFE咖啡；一人在彰化縣社頭鄉金佳旺門市購買35元茶飲；一人則在台南市永康區砲校門市購買190元民生用品，一人於新竹縣竹北市強興門市購買90元民生用品。

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特獎200萬元部分共有3位得獎者；一人在台中市西屯區友達光電門市購買CITY CAFE咖啡；一人在台南市柳營區小腳腿門市購買共53元的統一麵包、茶飲；一人則在台北市信義區惠安門市購買日用品、飲品共花費328元。另外，1位雲端發票專屬獎百萬得主，在台北市中山區國京門市購買日用品共花費46元。

財政部於每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數，會參考前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算予以估算，若獎金較為寬裕，將適度增加開獎組數，本次統一發票增開一組六獎號碼，增加98.3萬個中獎機會。

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