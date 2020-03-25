愛爾麗捐贈高頂救護車、災情勘查車　霸氣加贈護目鏡、防護衣等抗疫物資

▲愛爾麗捐贈高頂救護車、災情勘查車。（圖／愛爾麗提供）

記者姚惠茹／台北報導

愛爾麗集團今（25）日在內政部長徐國勇、消防署長陳文龍、新北市消防局長黃德清、總院長李鐵國見證之下，由公益大使謝祖武代表捐贈價值500萬元的高頂救護車與災情勘查車，並加贈一批護目鏡與防護衣等防疫物資，將愛心直送新北市，為抗疫增加利器。

愛爾麗董事長常如山，去年在內政部長徐國勇的支持及牽線之下，曾捐贈鐵路警察250支拋射式電擊槍給鐵路警察局，首開國內使用非致命性武器的創舉，更為員警增添打擊犯罪的利器，並在疫情日益嚴峻的時刻，捐出200套的防護衣給移民署檢疫人員與鐵路警察局第一線的員警使用。

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▲愛爾麗捐贈高頂救護車、災情勘查車。（圖／愛爾麗提供）

愛爾麗集團表示，綜觀醫療資源，新北市有400多萬人口，醫療資源相較台北市匱乏，因此在疫情嚴峻當下，董事長常如山仍然抱持「施比受更有福」的心情，除捐贈內政部消防署災情勘查車外，更霸氣加碼捐贈新北市消防局最頂級的高頂救護車，總計價值500萬元。

愛爾麗集團今日在台北總部前舉行捐贈儀式，並為消防救護人員打氣，現場除了展示救護車上氧氣設備、燒傷處理及自動體外心臟去顫器及四面行車紀錄器等器材外，更展示捐贈的防護裝備及多功能拋繩槍，為結合中央消防署與地方新北市消防局的共同防疫的資源。

愛爾麗集團強調，警消力量有限，但民間力量卻是無窮，讓社會大眾及病患家屬皆非常安心，執勤人員安全多一分保障，因此愛爾麗集團公益大使謝祖武表示：「風雨生信心，危機就是轉機，希望能拋磚引玉，以民間的力量配合政府，風雨同舟全力抗疫！」

▲愛爾麗霸氣加贈護目鏡、防護衣等抗疫物資。（圖／愛爾麗提供）