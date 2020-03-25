「第一排乘客」疑似感染新冠病毒　印度機師緊急跳窗下機！

▲AirAsia傳機上有疑似感染病毒的乘客。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，全球確診人數已逼近40萬人，印度近來傳出，一架從浦那(Pune)飛往德里的班機上，機師因為聽說有乘客疑似罹患新冠肺炎，竟然恐慌到當場跳窗逃出，誇張行徑還被人拍了下來，在網路上被瘋傳，幸好最後只是虛驚一場。

這起事件20日發生在德里的英迪拉·甘地國際機場(Indira Gandhi International Airport)，亞洲航空(AirAsia)從浦那飛往德里的I5 732航班上，因為傳出疑似罹患新冠肺炎的乘客就坐在第一排，機師竟然被拍到當場從窗戶下機的景象。影像中可看到，只見一名機師翻出窗戶後，沒多久又出現另外一名機師，先將行李遞出窗外後也跟著下機。

亞洲航空發言人表示，由於傳出機上有乘客疑似感染新冠病毒，為了安全起見，飛機降落在比較偏遠的海灣，讓該名乘客從前門下機，其他乘客則從後門下機，考量到機師位置與疑似感染者所坐的位子較近，所以選擇從次要出口下機，幸好後來乘客的檢查結果為陰性，整架飛機也已做了徹底清潔與消毒。

#WATCH: Pilots of Air Asia Pune to Delhi flight step out of the flight through rear gate after passengers possibly infected with #Covid19 sat in Row 1 of the flight. The passengers were later tested negative. (March 20) https://t.co/ot46QKZPSb pic.twitter.com/xnsvTeLd24 — ANI (@ANI) March 22, 2020

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