又一家撐不住！桃園老字號「晶悅國際飯店」宣佈六月歇業

▲上櫃公司晶悅因有重大事項待公布，有價證券今日暫停在證券商營業處所買賣。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，上櫃公司晶悅今（25）日宣佈，旗下桃園老字號飯店「晶悅國際飯店」客房部將於4月1日停止營運，全部飯店業務將於六月底結束營業，為觀光業界再投下一顆震撼彈。

上櫃公司晶悅昨天公告因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月25日起暫停在證券商營業處所買賣，公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

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晶悅國際飯店財務會計協理夏美足表示，晶悅董事會今天下午決議，「晶悅國際飯店」客房部將於4月1日停止營運，全部飯店業務將於六月底結束營業，以利後續都更開發之進行。

考量新冠肺炎疫情重挫台灣觀光產業，晶悅國際飯店今年二月住房率銳減七成，衝擊公司營收入不敷出，公司不得不提前啟動都更重建，夏美足指出，公司未來業務重點將朝向營建產業發展，將按去年六月股東常會通過原址都更開發為住宅。

夏美足指出，晶悅第一個營建工程－武東106地號第一期預估可在111年完工，另外公司亦會尋找其他據點延伸發展飯店的餐飲業務，例如烘焙坊及中餐廳等，將以聘僱飯店既有員工為主。

桃園勞動局就服處日前接獲通報，晶悅國際飯店將資遣約36人，針對後續影響員工，晶悅國際飯店估計前後約有110名員工將受此影響，未來對於無法調任填補的員工，公司將依據勞基法及大量解僱勞工保護法相關法令規定及程序辦理，並全力協助員工媒合新工作。

