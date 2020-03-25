中鏢後「狡猾6大輕狀」曝光！　大多數「跟感冒一樣」...超難察覺

▲新冠病毒。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，全球超過40萬人確診，而在確診人數高達8164人的英國，現在則是列出「6大輕微症狀」，要大家注意自身是否出現這幾種「看似平常」，但卻是感染新冠病毒的信號，其中包含食慾不振、嗅覺不佳等狀況。

根據《鏡報》報導，英國從確認首例新冠肺炎以來，已經過了兩個月的時間，大部分的英國人對於新冠肺炎的認知即為「持續咳嗽」和「發燒」，但現在有相關人士發現，除了兩個明顯的症狀之外，還有一些較溫和、不明顯的症狀需要注意，因為這些徵兆都很有可能代表你已經被病毒感染的信號。

失去嗅覺和味覺

英國耳鼻喉科協會表示，失去嗅覺和味覺，可能意味著遭到新冠病毒的感染，該現象的出現，很有可能是因為病毒將鼻子和喉嚨中的細胞殺死所引起，現在也有其他國家的證據顯示，新冠病毒的切入點通常都在眼睛、鼻子和喉嚨的區域。

對此，有專家建議，出現失去嗅、味覺的人應該立即進行自我隔離，以減少病毒的傳播。報導中提到一名新冠肺炎患者瑞安（Ryan Van Waterschoot），他在失去嗅覺和味覺的第二天，出現無法動彈的狀況，最終只能住院依靠氧氣罩存活下來。

身體疲勞

新冠肺炎的症狀跟感冒、流感等疾病十分像，通常患者會感到疲倦跟疲勞，但不一樣的是，因為咳嗽、呼吸困難等狀況，儘管疲倦，但想要好好休息入睡卻變的是一間非常困難的是。73歲的泰國人賈木哀（Jaimuay Sae-ung）在去年12月，成為泰國首起病例，她在接受採訪時表示，到了醫院之後她才知道自己確診，而在此之前她只是覺得有點難受跟疲倦，還有無法進食。

精神疲勞

儘管金神疲勞還沒被歸類為新冠肺炎的典型症狀，但許多確診患者都有出現類似情況。英國女子西亞（Thea Jourdan）最初只是出現喉嚨發癢跟頭痛，隨後感到精疲力盡，而且好像陷入泥潭裡面，阿別無選擇的只能上床休息，但卻沒有明顯的咳嗽跟發燒狀況，但她有一種特殊的感覺，好像有甚麼東西在肺部深處沉澱。

缺乏胃口

確診患者在不同程度上，出現食慾不振的現象。症狀較輕的人會出現不大有食慾的情況，但也有患者出現「根本不想吃東西」的情形；倫敦西北部一名確診男子表示，他確診之後臥床不起，出現發燒、頭痛、輕度咳嗽跟背部疼痛，已經持續4天的時間了，這期間他已經筋疲力盡，不能動也沒有進食的慾望。

腹痛

《美國胃腸病學雜誌（American Journal of Gastroenterology）》發表的一項新研究指出，腹痛跟新冠肺炎有相關的關係，湖北省確診的204人當中，有48.5%患有消化系統症狀，例如腹瀉。

眼睛痠痛

一般來說眼睛會出現灼熱、搔癢的情況，很有可能是因為花粉症、過敏症所引起，或是因為處於有煙霧、灰塵、黴菌等環境中，才會產生搔癢跟刺激感。但是新冠肺炎的確診病患眼睛出現酸痛的情況，卻並非外部因素，而是因為病毒才引起這種狀況發生。