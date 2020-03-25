金萬林攜手美國AGI開發新冠肺炎檢測套組　第一批量產6000套

▲金萬林攜手AGI進軍美國精準醫療檢測。（圖／金萬林提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，國內基因檢測大廠金萬林（6645）今（25）日宣布與美國知名基因檢測公司AGI（Arbelos Genomics Inc）合作開發新冠肺炎檢測與自動判讀套組，預計在通過美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權(Emergency Use Authorization, EUA )後，即可加入美國本土篩檢行列，預估第一批合作研發產量為6000套，每套可篩檢48人，合計可篩檢28.8萬人。

金萬林表示，有鑒於新冠病毒的高度變異演化，經由公司的平台技術研發設計，該套檢測試劑可篩檢不同變化型態的新冠病毒，涵蓋歐、亞、美洲的病毒株，排除在地化病毒差異，以降低因病毒演化所造成的檢測偽陰性。

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金萬林指出，公司擁有系統化基因檢測實力，以系統化模式配套新冠肺炎檢測，大幅提高感染性檢測效率及安全性，並整合系統提供生化全自動比對系統，出具E化檢測結果報告，可減少人工比對的時間，提升效率。

金萬林分享，AGI基因檢測公司位於美國加州，是金萬林在國際推展基因檢測市場的合作夥伴，AGI主要業務項目是為美國小型健保醫療體系服務的實驗室，因FDA已啟動因應公共衛生需求緊急狀況的緊急使用授權(EUA )途徑，讓針對新型冠狀病毒的診斷及醫療相關對策可以更迅速的通過審理。

金萬林說明，FDA在上週同意變動監管許可權，讓各州有權批准州內實驗室研發病毒檢測工具，因此AGI在美國當地獲得許可後，立即可進行檢測新冠肺炎服務，並與與金萬林簽署合作開發計畫，積極研發針對新冠病毒檢測與自動判讀套組。

金萬林表示，這次的合作案由金萬林整合基因檢測能力，並導入自動判讀套件，提高檢測效率並兼顧安全性及穩定性，研發產製新冠病毒檢測試劑套組，並將臨床試驗中心的研發能量，轉為臨床可用的醫療輔助工具與數據分析基礎。

金萬林指出，公司提供可靠性、多元性的諮詢以及客製化的系統性服務，以長期累積的研發經驗，成為實驗室的最佳夥伴，並提供預防性檢測、精準的醫學資訊與個人化健康管理，以「One Stop Solution」提供客製化整合型精準醫學服務，期許成為大眾健康的守護者。

金萬林強調，面對全球嚴峻的疫情，金萬林致力協助防疫工作，並擁有美國賽默飛（Thermo Fisher）的台灣區代理權，已成功量產新型冠狀病毒的快速檢測試劑盒，目前已受中國大陸及歐美多國採用，在新冠肺炎檢測試劑需求日漸增溫下，為全球防疫貢獻心力。