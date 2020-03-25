疫情加速來台投資！日商東芝記憶體斥資82億投資台灣

▲經濟部投審會今天通過七件重大投資案件。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加上中美貿易戰升溫，牽動全球產業供應鏈佈局，經濟部投審會今（25）日通過最新投資案，日商鎧俠株式會社（原名稱為東芝記憶體株式會社）將以新臺幣 逾82 億元增資台灣鎧俠股份有限公司，並轉投資建興儲存科技股份有限公司，主營固態硬碟開發、製造及銷售等業務。

經濟部投審會今天通過七件重大投資案件，包括僑外投資2件，投資金額達 215 億 2,690 萬元；陸資投資2件，金額為2億 100 萬元；另核准對外投資2件，投資金額約 57 億 3,782 萬元；對中國大陸投資1件，折合約新臺幣2億439 萬元。

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僑外投資方面，盧森堡商 DIODES TAIWAN S.A R.L.以新臺幣 133 億元增資 台灣達爾科技股份有限公司（實行後持股比例 100％），並 轉投資敦南科技股份有限公司，主營半導體（分離式元件、 IC）設計、製造及銷售等業務。

對外投資方面，經濟部通過永豐金租賃股份有限公司申請匯出美金1億元, 對外投資香港永豐金租賃（香港）有限公司，從事提供航空器、運輸設備及機器設備等融資租賃，以及其 他境外融資、投資等業務；另也核准富邦人壽保險申請匯出港幣7億元，對香港增資富邦人壽保險（香港）有限公司，從事人身保險業務。

另外，玉晶光電股份有限公司申請匯出美金 6,770 萬元間接增資大陸地 區投資事業玉晶光電（廈門）有限公司（持股比率 100％），從事經營光學透鏡、鏡頭等之產銷業務。