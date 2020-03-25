影／美股、台股強勢反彈！專家教你搶反彈四大關鍵條件

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，美國2兆美元經濟振興方案朝野協商露出曙光，激勵美股大漲，台股也跟著強勢反彈，不過這波反彈是真彈還假彈呢？在《雲端最有錢》節目中，來賓們認為目前並不是觸底真正反彈，同時也提出搶反彈該注意的地方。

「飆股上校」朱家泓表示，以技術面來看，現在純粹是跌深反彈，反彈上方有一個大缺口，缺口位置約在一萬點附近，但是反彈下來還須證明一件事，就是低點8523點不再跌破，不破的話才會開始擴底（打底之意），而擴底時間取決於經濟恢復的速度，但少說也需要至少2-3個月。

朱家泓提到，搶反彈除了手腳要快之外，還要注意幾個條件，包括急跌、止跌、爆量、過高，四個條件一都不能少，因為搶反彈是逆勢操作，所以條件非常嚴格。致於搶反彈進場後如何操作，朱家泓表示，只要守每天K線最低點和三日均線，收盤跌破就出場。

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此外，朱家泓也分享自己不套牢原則，第一，手上個股賠損10%以上立刻砍單；第二，整體資金賠損超過10%，全部清倉，停止操作2週，檢討後再做；第三，資金控管台股大多頭8成，台股盤整5-6成，台股轉弱3成；第四，高檔用期貨避險；第五，一次最多持股5檔，每檔分配一樣的資金。