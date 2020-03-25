經濟和人命哪個重要？德州副州長：70歲以上老人「不要破壞偉大美國夢」

▲德州副州長表示，經濟比老人生命更重要。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）

記者康心禹／綜合報導

69歲的德州副州長帕特里克（Dan Patrick）近日接受訪問表示，在疫情期間，恢復經濟比老年人的生命重要，他相信多數老人會認同他的看法，「我寧可死亡，也不要看到美國各州政府推行有害經濟的防疫措施，70歲的老人會照顧自己，不要破壞偉大的美國夢」。

綜合CNN、《紐約時報》等外媒報導，帕特里克在接受福斯新聞訪問時提到，「都沒有人問我，作為一個高齡公民，你願意以生命為後代子孫換取美國的的未來嗎？如果這就是交換的代價，我願意。」

帕特里克說，「我下週就要70歲了，我這年紀是新冠病毒的高危險群，我不想『犧牲整個國家』只為讓自己活著，我們70歲以上的老人會照顧自己，不需要犧牲整個國家，不要破壞偉大的美國夢，我相信跟我一樣年齡層的人會支持我的看法。」

▲美國新冠肺炎確診高達5.3萬例。（圖／路透）

主持人卡爾森反問，「所以您基本上是說這種病可以奪走你的生命，但這對你來說不是最可怕的事，因為有些事將比死亡更糟嗎？」帕特里克則堅定回應，「是的」。

美國新冠肺炎疫情未見緩和，總統川普已迫不及待推動恢復正當經濟活動，他24日受訪時表明，希望在復活節（4月12日）之前，讓民眾回到工作崗位，重啟美國經濟，「我們的國家不是為了封鎖而建立的國家，美國的企業很快將重新開業。」帕特里克的說法也顯現出對川普的看法展現支持的態度。

美國新冠肺炎疫情一天比一天嚴重，截至25日上午7時為止，確診已經突破5.3萬例、696死，一躍而成世界第三大疫區。世界衛生組織發言人也直言，美國很可能發展成繼義大利後新一處疫情風暴中心。