疫情衝擊企業關閉、油價大跌、股市震盪　法人預期經濟呈U型回升

▲受疫情衝擊，多家大型跨國企業暫時關廠或門市暫停。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

3月份新冠肺炎疫情加劇，全球多國陸續鎖國、封城、居家令，多家大型跨國企業暫時關廠或門市暫停，加上國際油價大跌，引發全球股市激烈震盪，恐慌跌勢更甚2008年金融海嘯。統一大中華中小基金經理人郭秉修表示，目前各國皆傾注資源與人力加速研發疫苗及治療藥物，短期企業營運及獲利會受影響，但疫情會過去，預期未來經濟走勢可望呈現「U」型回升。

全球經濟走勢，有「V」、「U」、「L」三種型態，郭秉修表示，目前中國（除湖北以外）復工率已有九成，但全球多數區域實體經濟持續受疫情影響，美國暫停四大重要運動賽事、有三分之一人口正遵守「居家令」，內需市場及就業市場將受影響，因此，全球經濟快速V型回升機率不大。

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郭秉修表示，這波股市急跌跟2008年金融海嘯不同，並非資產泡沫，這次金融市場震盪主要是疫情引發，但這是可以被解決的問題，很多有競爭力的好公司股價已跌至誘人的甜蜜價，可伺機分批布局，看好兩大投資主軸，優先選擇符合三好標準的強勢股。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，這次疫情和2003年SARS不同的是，這次全球央行及財政部門皆主動提前出擊，陸續推出適當的貨幣及財政政策以支持市場並提振經濟，並對企業祭出紓困措施，更有利於應對疫情對經濟帶來的不確定性。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，從基本面觀察，疫情現今在歐美地區急遽升溫，加大市場對終端需求受到影響的擔憂，而此對產業在今年獲利預估的影響也仍待觀察；在供給端的部分，由於科技供應鏈所在的中國受到疫情影響較早，目前供應鏈的恢復生產狀況仍待觀察，但目前尚未觀察到科技產品的訂單減少情事出現。

郭秉修表示，各國政府積極寬鬆貨幣、擴大財政支出以維持資金流動性並且支撐經濟，最差的L型走勢也不致出現。最可能的走勢是U型回升，短期實體經濟受損、企業獲利下修，但後續仍可望緩步回升，對後市並不悲觀。