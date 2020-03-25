疫情促臉書流量暴增　廣告業務卻受影響

▲FB,Facebook,臉書。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

儘管因新冠肺炎而掀起一波資訊和傳訊的需求，但企業廣告支出同樣也因疫情而減少，臉書（Facebook）24日表示，其廣告業務正在減弱。

臉書24日表示，新冠肺炎改變了全球數十億人的生活，為應對這種緊急狀況，「我們一直在支援全球公共衛生界，並努力為人們提供訊息，以協助他們注意安全。」

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根據臉書提供的數據，在疫情最嚴重的國家／地區中，訊息傳輸量月增逾50%，而Messenger及WhatsApp的語音通話量同樣增長了2倍以上。而在歐洲疫情最嚴重的義大利，人們於臉書App上逗留的時間激增70％，過去一個月來，義大利的訊息傳遞量則增長了50%，群組通話時間更增加了1000％以上。

但這些增長並未替臉書帶來更多廣告收入。臉書指出，雖然他們在訊息傳遞服務上增加了許多流量，但「我們的業務也像世界上許多其他公司一樣受到不利影響。」臉書表示，該公司未能在用戶參與度提高的服務中獲利，而在那些積極採取行動以減少新冠病毒傳播的國家中，其的廣告業務也相對疲軟。

推特周一（23日）以新冠肺炎疫對廣告商的需求產生影響為由，宣布撤回今年Q1財測及全年展望。雖然推特使用率也因這波疫情而有所上升，但疫情對經濟帶來的不確定性可能會為企業廣告預算帶來壓力。

CNBC報導，Needham分析師本月初下調臉書Q1營收預期，考量點除了疫情外，還有其對消費者需求與廣告的影響。分析師表示，探訪疫情嚴重地區後發現，觀光、零售、消費性產品和娛樂方面的支出都下滑，而這些業務佔了臉書總營收的30％至45％。分析師也指出，廣告支出前10大的國家中，就有6個是「疫情熱點」。