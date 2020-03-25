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美國單日確診破萬！川普急打電話找救兵　文在寅同意伸援手

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▲▼美國總統川普（右）與南韓總統文在寅（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）與南韓總統文在寅（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎確診數達5萬2900多人，24日更創下單日確診病例破萬，死亡數增163例的紀錄，這也讓美國總統川普在24日致電南韓總統文在寅，希望南韓可以協助提供對抗新冠病毒的醫療設備，並承諾會加速流程，讓所有物資在一天內能夠批准入境；文在寅則表示，若有剩餘資源，願意盡力提供幫助。

根據《韓聯社》報導，川普在24日晚間10時致電文在寅，雙方通話持續了23分鐘；川普在電話中，對於南韓可以迅速控制疫情給予高度評價，並希望南韓可以協助提供對抗新冠疫情的醫療設備，承諾會加速美國食品藥品管理局（FDA）的流程，讓所有援助物資能在一天內得到批准。

文在寅回應，若國內有剩餘的資源，願意盡力提供幫助。韓國中央防疫應對部長鄭恩慶（音譯）也表示，南韓每天會進行近2萬次新冠肺炎檢驗，目前有5種檢驗工具已得到出口許可，只要不妨礙國內疫情，都能夠提供支援。

這是文在寅上任以來，第23次與美國總統通話，此次也是今年雙方首度通話。

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