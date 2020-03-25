中華電信、遠傳5G業務事業計畫書過關！最快Q3開台



▲中華電信、遠傳電信5G業務事業計畫書25日獲NCC審核通過，最快1~2周後可取得籌設許可。（示意圖／中華電信提供）



記者陳世昌／台北報導



中華電信、遠傳電信所提的5G業務事業計畫書25日獲NCC審核通過，發言人蕭宏祈表示，上述二家電信商提出的資資通安全維護計畫預計一到二周內會完成審查，即可以得5G行動寬頻籌設許可，開台時程約於今(109)年第三季。



NCC表示，中華電信、遠傳電信都將依循國際5G通案，優先採用非獨立組網(Non-standalone)完成5G開台，後續再視市場發展、環境推進及技術演變，轉換為獨立組網(standalone)模式,以提供全面性5G服務。



所謂「非獨立組網」意即架講在4G網路之下的5G系統，官員指出，這是目前全球5G技術主流，預計要到3、5年後才可能看得到全5G獨立組網。



▲5G示意圖（圖／路透）



中華電信、遠傳電信獲通過的計畫書中，描述包括標得3500MHz及280001z頻率應用計畫、未來5年電波人口涵蓋率、銜接4G之5G資費、相關淌費者保護及個人資料保護措施等內容。2家業者規劃5G開台時程約都於第三季。



據了解，防外二家5G得標者台灣大、台灣之星的事業計畫書也正在審查中，其中台灣大因涉與亞太電信之間的合作，還需補充相關資料，預計一周即可通過。



NCC表示，為審查前揭申請案，邀集通訊技術、財會經濟、消費者保護等領域共11名專家學者，組成審查委員會辦理初審作業，再提NCC委員會複。

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