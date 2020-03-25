風水輪流轉！川普緊急致電文在寅　請韓國援助醫療設備

▲川普在電話中告訴文在寅，希望韓方能提供用於抗疫的醫療設備。（KBS電視臺畫面）

國際中心／綜合報導

「韓聯社」報導，當地時間周一(24日)晚上，韓國總統文在寅跟美國總統川普通了電話，就共同對抗新冠肺炎疫情交換意見。川普表示，希望韓方能提抗疫所需的醫療設備。

韓國《中央日報》說，韓戰結束之後，韓國長期以來都是美國援助的惠者。如今美國倒過來向韓國公開要求提供醫療支援，十分罕見。據推測，這應該跟美國疫情惡化有關。通話當天，美國新冠肺炎確診病例已高達4.3萬例。

青瓦台發言人康瑉碩說，在川普的緊急提議之下，從24日晚上10點時起，兩國領導人在電話上談了約23分鐘。這是今年兩人首度通電話。美、韓雙方領導人都對新冠疫情全球大流行表示擔憂，並就合作對抗疫情交換意見。川普在電通中提出，希望韓方能提供用於抗疫的醫療設備。文在寅回應，韓國若有多出來的資源，會盡可能提供幫助。

文在寅表示，韓方提供援助物資時，可能需要獲得美國「食品暨藥物管理局」(FDA)的批准。對此川普表示，將隨即採取措施，讓援助物資能夠在一天內獲得通過。川普同時對韓國疫情表示關注，並對韓方防控疫情的成果給予高度評價。

《中央日報》稱，儘管目前還不清楚川普所指的「醫療設備」具體是什麼，但在跟文在寅通電話前，他曾在推特上抱怨美國醫用口罩和呼吸器不足。此外，美國檢測試劑盒也十分缺乏。

「韓聯社」報導，文在寅25日視察一家新冠病毒檢測試劑盒公司後表示，當前有許多國家請求韓國提供試劑盒。24日晚上跟美國總統川普通電話時，對方也請求韓國緊急提供試劑盒。