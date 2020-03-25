國營事業鐵飯碗千人搶捧！經部明天公告錄取與備取名單

▲經濟部表示，明天將公佈中油、台電、台糖及台水等所屬事業新進人員徵才錄、備取名單。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

年後轉職潮一波接一波，國營事業鐵飯碗將在明（26）日公告錄、備取名單，經濟部表示，招考總名額暫定1219人，最終錄取者可獲36K至39K起薪。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處去年中旬公布108年度專科以上層級新進職員徵才訊息，徵才單位包括台電、中油、台糖、台水等各國營事業。

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經濟部所屬事業機構（含台糖公司、台電公司、台灣中油公司及台水公司）108年新進職員甄試錄取、備取人員名單預定於明天下午2時在經濟部公布欄公告榜示，並於甄試網站(https://exam.taipower.com.tw/)及各事業機構網站同步公告。

經濟部表示，這次甄試共計招考26個類別，包括： 企管131名、人資6名、財會34名、國貿11名、資訊67名、統計資訊4名、文化資產3名、政風6名、法務5名、地政18名、土地開發4名、土木107名、建築27名、測量製圖4名、機械226名、電機260名、儀電77名、環工33名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫4名、農業4名、化學29名、化工製程125名、石油開採7名、地球物理10名、生態3名，合計：1,219名。