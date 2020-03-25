影／指揮中心：公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦！

記者趙于婷／台北報導

考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，自即日起室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。

▲0325中央流行疫情指揮中心記者會_陳宗彥。（圖／記者呂佳賢攝）

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指揮中心說明，至於室內100人以下、室外500人以下的公眾集會，可依據「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」提供之「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

此外，指揮中心進一步說明，該指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制（如安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等），同時提供集會活動前、集會活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。

▲避免新冠肺炎群聚感染。（圖／衛生福利部）