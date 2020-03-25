　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股收盤大漲359點！台積電收漲3.55%　指數收復9600點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中央銀行、金管會及國安基金救市三支箭齊發，3/20台股一掃陰霾應聲大漲，盤中漲點超過500點，一舉收復9000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（25）日開高走高，盤中一度漲逾420點，站上9700點，觸及高點後逐步收斂漲勢，尾盤一度失守9600點，終場則上漲359點或3.87%，收在9644點，成交量1830億元，守住10日線，並與20日均線9648點僅一步之遙。

指標股中，台積電（2330）以277元作收、上漲3.55%；鴻海（2317）收71.4元、上漲2.88%；股王大立光（3008）收3890元、上漲6.14%。

請繼續往下閱讀...

今日各大類股齊揚，其中汽車、塑膠、紡織、電機，以及光電、電子零組件等類股指數漲幅在5%以上，食品、貿易百貨則漲幅在1%以下。

華南投顧董事長儲祥生指出，各國為了救經濟，紛紛降利率、放錢，美國也準備通過2兆紓困方案，造成美股大漲，台股今日跟著國際行情走、也出現了跌深反彈。

儲祥生認為，雖然台股目前看來表現還不錯，底部有稍微拉出來，但後續還有很多利空，如企業利空、總經面利空，都會陸續出現，而且歐美目前還在控制疫情當中，很多活動都沒有辦法進行，基本面會隨著時間上有波動，對盤勢還是比較不利。目前看來底部還沒完全打出，可能需要再觀察一段時間，最重要是看歐美疫情有沒有受到控制。

對於近期選股題材，儲祥生表示，未來5G概念還是很重要的觀察指標，是後續比較重要的建設，而在傳產部分，食品、航空等受到疫情影響的公司表現較弱，營建、塑化等也是部分會受到影響，水泥相對較穩定，但主要還是要看個別公司的反應，建議投資人現階段需要控制一下持股比例，因為大環境真的很不好，都有待觀察。

ET快訊
辛龍現況很糟！「4歲女兒以為劉真去旅行」　余天不捨：他隨時眼
指揮中心：公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」
快訊／新冠肺炎單日再增19例境外移入！累積病例235例
LIVE／機師空服員接連爆出染疫　指揮中心說明
快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！千萬大獎看這裡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國營事業鐵飯碗千人搶捧！經部明天公告錄取與備取名單

台股收盤大漲359點！台積電收漲3.55%　指數收復9600點

企業對未來景氣看法驟變　人力銀行：僅6.6%樂觀看待

公銀帶頭大降息！房貸、信貸、車貸利息省多少 　一次看懂

美下「無限QE」猛藥　固定收益資產中長期投資價值浮現

隱藏版口罩國家隊在這裡　遠傳用雲服務力挺實名制2.0

印度全國封鎖3週防疫　鴻海、緯創iPhone廠配合停工

Fed降息＋QE！美元緊縮最快4月消退　瑞銀估亞幣下半年復甦彈升

台星5G標金繳了卻沒交「作業」？官方回應：事業計畫書早已送交

夏普砸92.4億日圓併購　入主NEC Display納為子公司

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

國營事業鐵飯碗千人搶捧！經部明天公告錄取與備取名單

台股收盤大漲359點！台積電收漲3.55%　指數收復9600點

企業對未來景氣看法驟變　人力銀行：僅6.6%樂觀看待

公銀帶頭大降息！房貸、信貸、車貸利息省多少 　一次看懂

美下「無限QE」猛藥　固定收益資產中長期投資價值浮現

隱藏版口罩國家隊在這裡　遠傳用雲服務力挺實名制2.0

印度全國封鎖3週防疫　鴻海、緯創iPhone廠配合停工

Fed降息＋QE！美元緊縮最快4月消退　瑞銀估亞幣下半年復甦彈升

台星5G標金繳了卻沒交「作業」？官方回應：事業計畫書早已送交

夏普砸92.4億日圓併購　入主NEC Display納為子公司

六都第一　《台中市電子煙危害防制自治條例》三讀通過

疫情期間假訊息暴增203%　趨勢科技統計出三大「假」

快訊／辛龍現況很糟！「4歲女兒以為劉真去旅行」　余天不捨：他隨時眼眶都是紅的

宅在家防疫正「登時」　安南醫護展創意宣導「宅健康」

LIVE／劉真靈堂開放弔唁！辛龍悲痛恍惚走不出來　吳宗憲代替出面說明

指揮中心：公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦！

第二波台商包機解隔離「140人親友接回」　檢疫滿意度94.8%

快訊／新冠肺炎單日再增19例境外移入！累積病例235例

網壇首例染疫　巴西20歲新星懷爾德確診新冠

趁亂闖關！大巨蛋環差通過　復工有望力拼柯文哲任內完工

情侶國道吵架車子突然向右移 熱褲女「跳出車」路肩翻滾

財經熱門新聞

緯創去年每股賺2.4元　發現金股利2元

英業達擬發現金股利1.3元　七年新低

即／美股開盤飆漲　道瓊漲1100點　

黃金大戶趁便宜掃貨　黃金王子教你3招投資攻略

台股早盤狂漲310點！道瓊強彈2112點　激勵指數站回9600點

小老百姓也受惠！公股銀房貸1千萬元以內、信貸車貸　利率通通降

房貸降息大加碼　千萬房貸半年再省利息1.25萬

公銀帶頭大降息！房貸、信貸、車貸省多少　一次看懂

桶裝瓦斯每桶省百元！經部調降瓦斯價格全民紓困

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

為醫護同仁打氣！盛弘與敏盛醫院大手筆發放8百萬防疫獎金　

第二波紓困重點懶人包／水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

台水董事長由最長壽總座內升　傳經濟部提報胡南澤接任

11、12月千萬大獎統一發票　5張未領

更多熱門

相關新聞

印度全國封鎖3週防疫　鴻海、緯創iPhone廠配合停工

印度全國封鎖3週防疫　鴻海、緯創iPhone廠配合停工

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，印度總理莫迪24日晚間宣布，今（25）日午夜起（台北時間25日凌晨2時30分）全國封鎖3週防疫，包括陸運、空運及工廠全部暫停運作，而在印度設有iPhone組裝代工廠的鴻海（2317）、緯創（3231）也配合全面停工。

亞股早盤持續長紅！　日股和台股漲幅皆逾4％

亞股早盤持續長紅！　日股和台股漲幅皆逾4％

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

股價低檔勿傷心　趁機規劃贈與子女省稅

股價低檔勿傷心　趁機規劃贈與子女省稅

台股早盤狂漲310點！道瓊強彈2112點　激勵指數站回9600點

台股早盤狂漲310點！道瓊強彈2112點　激勵指數站回9600點

關鍵字：

台股股市股票台積電大立光鴻海

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

遊荷返國居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

劉真「政大校花傳奇」曝光！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面