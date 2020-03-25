台股收盤大漲359點！台積電收漲3.55%　指數收復9600點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（25）日開高走高，盤中一度漲逾420點，站上9700點，觸及高點後逐步收斂漲勢，尾盤一度失守9600點，終場則上漲359點或3.87%，收在9644點，成交量1830億元，守住10日線，並與20日均線9648點僅一步之遙。

指標股中，台積電（2330）以277元作收、上漲3.55%；鴻海（2317）收71.4元、上漲2.88%；股王大立光（3008）收3890元、上漲6.14%。

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今日各大類股齊揚，其中汽車、塑膠、紡織、電機，以及光電、電子零組件等類股指數漲幅在5%以上，食品、貿易百貨則漲幅在1%以下。

華南投顧董事長儲祥生指出，各國為了救經濟，紛紛降利率、放錢，美國也準備通過2兆紓困方案，造成美股大漲，台股今日跟著國際行情走、也出現了跌深反彈。

儲祥生認為，雖然台股目前看來表現還不錯，底部有稍微拉出來，但後續還有很多利空，如企業利空、總經面利空，都會陸續出現，而且歐美目前還在控制疫情當中，很多活動都沒有辦法進行，基本面會隨著時間上有波動，對盤勢還是比較不利。目前看來底部還沒完全打出，可能需要再觀察一段時間，最重要是看歐美疫情有沒有受到控制。

對於近期選股題材，儲祥生表示，未來5G概念還是很重要的觀察指標，是後續比較重要的建設，而在傳產部分，食品、航空等受到疫情影響的公司表現較弱，營建、塑化等也是部分會受到影響，水泥相對較穩定，但主要還是要看個別公司的反應，建議投資人現階段需要控制一下持股比例，因為大環境真的很不好，都有待觀察。