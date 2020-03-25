仿如陰屍路！他與妻子住小木屋「隔離式度假8週」　警察敲門才知疫情發生

▲ 他帶著妻子去小木屋渡假，過著8週完全沒有電子產品的生活 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，美國已有5.4萬例確診病例，783人死亡，紐約確診人數甚至以每3天倍增的速度持續翻升。最近一名網友馬克斯（Marcus Hitchcock）在推特發文提到，自己的經理在1月底「疫情還沒擴散時」帶著妻子到森林小木屋度假，由於2人並未攜帶任何電子產品，因此完全與世界脫節，根本不知道肺炎的存在，這讓馬克斯不禁擔心，等到經理假期結束時，發現世界已經變成煉獄，會有什麼樣的想法。

馬克斯在推特表示，「經理從1月25日開始放長達8週的假期，他與妻子一起到北卡羅來納州（North Carolina）的森林，租了一間小木屋，享受沒有任何電子產品、專屬2人的時光。最近他們準備要回來了，要回到這個已經變成地獄的世界。他都不知道科比（已故美國職籃球星）已經去世了，也不知道肺炎的存在。」

▲網友提到，自己的經理去小木屋度假8週，完全不知道外面世界已經一片混亂 。（圖／翻攝自STOPFLEXIN推特）

貼文一出，立刻獲得超過13萬人分享，不少網友紛紛在下方留言，「這麼一說，這短短幾週真的發生太多事了...」、「經理休假跟進去監獄還是軍隊一樣，8週好像過了4、5年，出來完全跟不上時事，都沒辦法與世界接軌了...」、「我想他如果知道了這些事，可能會仰望天空、質疑人生4小時。」、「他聽說這些事之後，可能回希望自己繼續留在小木屋。」、「你乾脆寄信告訴他，外面世界很危險，他還是不要回來了吧」。

幾天後，馬克斯也在推特更新了事情的後續，他寫到：「我終於找到機會和經理說上話，他說他手機一開機，就收到了數十通未接來電和簡訊告訴他關於柯比的事，他原本以為是親朋好友在開玩笑，上了社群網站後，他才意識到一切都不是玩笑。」

▲ 透過上門檢測的防疫員警告知，經理才知道新冠肺炎的存在。（示意圖／路透）

至於病毒的事，經理告訴馬克斯，前幾天凌晨4點的時候，有人急促的敲了他們木屋的門，一開門原來是三個戴著防疫面罩的警察在做檢測，透過警方告知，他們才知道肺炎正在蔓延的消息，也才知道他們木屋的屋主已經確診染病。

經理也說到，「沒有意外的話，我們應該會在禮拜六就飛回去。但我覺得最可怕的部分是，這就好像是《陰屍路》影集的場景一樣，當我們剛來到這一帶時，北卡小鎮有很多人都在工作、過著日常生活，但我們昨天離開小鎮時，已經幾乎沒有人在了。」