N號房案外案連爆！「淫魔博士」牽扯政界、媒體界大老　詐騙破千萬

▲ 趙主彬為為南韓史上首名非因性暴力犯罪被要求在移送時公開長相的嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓N號房性剝削案引起公憤，後繼聊天室「博士房」主嫌25歲趙主彬今（25日）早移送檢方，落網路首度露臉發聲，卻對與此案毫不相干的政界、媒體界人物道歉，引發討論。韓媒指出，被他點名的JTBC電視台報導部門社長孫石熙、前光州市長尹壯鉉疑似都曾遭趙主彬騙取錢財，牽扯出案外案。

趙主彬25日上午面對媒體發表他事先準備好的說詞，「對包括孫石熙社長、尹壯鉉市長及金雄記者等因我受到傷害的所有人謝罪。感謝人們中止我無法自拔的惡魔人生」，提及中央日報下屬JTBC電視台代表理事孫石熙及獨立記者金雄，以及前任光州市長尹壯鉉，讓大眾相當困惑，紛紛懷疑這3人是否也是聊天室會員。

以公正媒體人形象深植人心的前主播孫石熙現年64歲，2019年遭獨立記者金雄控告暴力傷人。JTBC反駁，金雄意圖以不法手段謀取職位不成，更以孫石熙過去發生的車禍加以威脅。孫石熙反告金雄勒索未遂，首爾西部地方法院今天下午開庭審理。

▲ 國民日報記者潛入揭發N號房事件。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

針對趙主彬無預警向孫石熙道歉一事，JTBC稍早發表官方立場指出，趙主彬曾經主動聯絡孫石熙，謊稱為徵信社老闆，宣稱金雄取得孫石熙一家人的生辰八字，委託徵信社傷害他們。趙主彬更自行捏造與金雄的Telegram對話紀錄，讓孫石熙一家人相當不安。

孫石熙並未完全相信趙主彬，不相信金雄會做出委託徵信社傷人的行為，因此要求趙主彬提出交易明細等證據。趙主彬反過來要求孫石熙先支付一筆款項，才會提供更多證據。孫石熙只好照做，但具體金額並未公開。

JTBC說明，孫石熙過程中相當小心，也因擔心家人受害沒有報警，直到趙主彬因博士房一案被逮後，透過警方才得知他就是當初自稱徵信社老闆的詐欺犯。

▲ 趙主彬學生時期畢業照曝光 。（圖／推特）

另一方面，現年71歲的前市長尹壯鉉2017年遭自稱為前總統盧武鉉妻子權良淑的嫌犯詐騙，損失4.5億韓元（約新台幣1105萬）。雖然他是受害者，但當時正巧在準備競選連任，被指是為了有利選舉，才會爽快答應借錢，事後還爆出幫詐欺犯的子女在公家機關安插職位，目前官司纏身。

尹壯鉉涉嫌違反《公職選舉法》一案2019年進入二審階段，當時突然接到一通電話，對方自稱為首爾某機關的崔室長，和時任主播的孫石熙交情很好，主動表示可以安排尹壯鉉上JTBC電視台節目，給他一個證明冤屈的機會。

尹壯鉉聽信這名崔室長的說詞，和他一同到首爾的JTBC電視台，也目睹他在攝影棚和孫石熙交談。崔室長承諾安排他上訪談節目，此後便沒有下文。尹壯鉉在此期間曾向崔室長支付一筆款項，近來接到警方聯絡，才發現自己遭人詐欺。

當時崔室長向尹壯鉉宣稱，將派一名「朴社長」到光州收取這筆錢財。根據警方調查，趙主彬開始經營博士房以前曾利用Telegram犯下一連串詐欺案。而向尹壯鉉詐騙的「崔室長」及「朴社長」很可能就是趙主彬的手下，在他的操控之下犯案。

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