企業對未來景氣看法驟變　人力銀行：僅6.6%樂觀看待

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情全球肆虐，貿易成長減弱，經濟表現也受到影響，1111人力銀行針對企業調查發現，有43.1%的企業對今年第二季的景氣抱持著悲觀的看法，另外有50.3%認為景氣持平，認為景氣樂觀的企業只有6.6%，和今年第一季有21.4%看壞景氣相比，比例倍增，短短三個月因為新冠肺炎的疫情衝擊讓企業主對於景氣的看法驟變。

另外，1111人力銀行表示，第二季的徵才行動，調查發現65.3%的企業會依照原訂計畫徵才，還有0.8%的企業因為新冠肺炎擴大徵才，但同時也有13.7%的企業因為新冠肺炎暫緩徵才，進一步從交叉分析來看，民生服務業暫緩徵才的比例最高，其次是百貨販售業。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，民生服務業是這波疫情中受創最大的產業，包括從觀光旅遊業因為出團停擺，受到重創，嚴重到交通部加碼百億紓困金直接發救命錢，餐飲業、百貨業也因為疫情，業績大幅衰退。

何啟聖也說，參考經濟部統計處統計顯示，其中近八成餐飲業者受到疫情影響，營業額年減17.0%，零售業則有六成業者受到疫情衝擊，出現負成長，影響營業額252億元，包括機場免稅店和百貨業者，來客數都劇減。部分業者不得不祭出董事不支薪、高層減薪甚至是減班等措施因應，希望減少支出，在徵才的量能上，自然會縮減。

請繼續往下閱讀...

ASML HR Senior Manager Jason表示，ASML深耕台灣近20年，是半導體產業的最佳策略夥伴，目前台灣的員工規模已達2600位。全球半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)持續投資台灣、擴大在台營運，即日起持續擴大徵才，開出200個職缺，歡迎英文流利、能力卓越的求職者，加入頂尖工程團隊。

Jason說，目前強力徵求客戶支援、系統裝機、系統升級等工程師人才，並全新打造全球營運管理團隊，以客戶支援工程師來說，碩士學歷年薪就超過百萬，未來錄取的同仁還有機會到荷蘭受訓，同時有機會到全球不同的據點服務，有意投入科技產業的新鮮人與上班族絕對不可錯過這波大規模的徵才機會。

