美下「無限QE」猛藥　固定收益資產中長期投資價值浮現

▲在美國聯準會祭出無限量化寬鬆政策後，美股重返2萬點。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

美國聯準會本周祭出「QE（量化寬鬆）無限、定向紓困」兩大政策，向市場撒錢，並首度購買「公司債」措施，道瓊工業指數周二上漲2112.98點或11.37％，重返2萬點大關，收在20704.91點。法人認為，此舉有助於緩解投資級債流動性危機，待流動緊俏問題緩解、市場信心回溫後，可望迅速回復正常表現。

截至3月23日，包括高收益指數（彭博巴克萊全球高收益指數）的殖利率已來到12.44%、亞洲高收益債指數（JPMorgan亞洲信貸非投資等級指數）11.11%，都已相當具有吸引力。因為，從殖利率水準所反映出的資產評價面來看，收益型資產皆已浮現中長期的投資機會。

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從2月下旬以來，新冠肺炎疫情持續擴大和國際油價暴跌，全球股市和各類資產近來幾乎呈現暴漲暴跌的態勢，預期短期市場劇烈擺盪的情況將成為短期常態。柏瑞投信表示，市場行為短期失去理性，投資人暫且不需要隨之起舞、在恐慌時貿然拋售，避免錯過疫情淡化之後的反彈機會，留意中長期布局機會。

雖然新冠肺炎疫情發展仍無法準確預估，不過疫情最嚴重的中國大陸已出現緩和跡象，中國人民銀行也實施額外定向降準，向市場釋放大量的長期資金。另一方面，全球政策制定者也已開始行動，包括美國、歐洲央行等都已擴大實施寬鬆政策，要為市場注入更多流動性。

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，在市場極度恐慌時，投資心態更需沉穩，避免在恐慌時貿然拋售，在調整資產配置部位時仍建議以波動度相對於股市較小的固定收益型資產為核心，像是ESG企業債、投資等級債等，都是相對合適的標的。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，由於近期受到流動性問題影響，導致美國投資債表現不佳，成為市場提款機；不過，一旦未來流動性改善後，美國投資級債有機會迅速回復正常表現，反彈上行，因此建議投資人可留意近期投資級債的加碼布局機會。

▼美國主要債市近期表現，圖點開放大。（資料來源：Bloomberg，統計2019/12/31~2020/3/23）