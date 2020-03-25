隱藏版口罩國家隊在這裡　遠傳用雲服務力挺實名制2.0

▲eMask口罩預購系統的雲服務是由遠傳電信提供的服務所支持。（圖／翻攝自eMask口罩預購系統網站）

記者邱倢芯／台北報導

口罩實名制2.0於今（25）日開放第二輪線上預購，使用自然人憑證或健保卡認證的eMask口罩預購系統背後的雲服務、網路架構等技術，是由遠傳電信提供的服務所支持；在防疫的緊急時刻，遠傳以資通訊專家的角色成為「隱藏版口罩國家隊」。

eMask是行政院為解決一些上班族群無法至藥局排隊領口罩的困擾，欲建構一個多元管道，讓民眾可以便利預購，透過科技進行實名身分認證，並以線上信用卡或網銀、ATM繳款，及接合超商佈點綿密方便取貨的特性，盤點及整合衛福部（健保卡、手機實名認證）、內政部（自然人憑證）、財金公司（信用卡）、銀行（ATM、網銀）、中華郵政（物流）、四大超商（通路），短期時間僅有財政部報稅系統在服務架構面、資源容量、安全性及效率面能符合，因此由關貿規劃建置、遠傳雲服務支援的報稅系統調整而成。

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雲服務解決方案具有網路佈署彈性靈敏、運算效能強大、資安防護周延等優勢，因此從去年開始支援報稅系統。由於防疫視同作戰，作業時程極度有限，行政院在一周內就完成eMask，而eMask的背後的雲服務、網路架構等技術未來將持續由遠傳提供服務。

遠傳表示，自月初接獲eMask建置需求後，將雲服務的彈性佈署優勢發揮到淋漓盡致，僅花3天就將eMask運作所需的網路資源備妥，為國家防疫盡一份心力。