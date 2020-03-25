台星5G標金繳了卻沒交「作業」？官方回應：事業計畫書早已送交

▲台灣之星表示，無論是5G頻譜標金或是事業計畫書，都已全數繳交。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G競標已於2/21結束，根據通傳會（NCC）的規定，在頻譜位置標售完畢後的1個月內要繳交標金與5G事業計畫書；而台灣之星卻在日前被網友在《Mobile01》論壇上指稱，繳了標金卻沒有交「作業」，被人酸是不開台不建設的「頻譜釘子戶」，對此，《ETtoday新聞雲》記者實際詢問台灣之星，官方回應，頻譜標金早在3/19已全數繳交完畢，而5G事業計畫書也已補上。

台灣之星表示，這次的5G頻譜的剩餘標金187.08億（原先已繳交10億保證金），已經在3/19一次繳清，5G事業計畫書也已送交NCC。並沒有外界指稱的不交5G事業計畫書的情事。

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而加上台灣之星，五家業者的5G頻譜標金與事業計畫目前都已交給NCC，接下來就要力拼開台時程。先前各家業者都喊出了要第三季開台的目標，且中華電甚至還喊出了7月就要開台，但是現在受到新冠肺炎（COVID-19）的疫情波及，是否會有延後開台的情況？

對此，NCC主委陳耀祥日前接受媒體提問時已表示，將會以專案的方式來協助業者緊急採購，確保如期開台。

而在此一方面，台灣之星也表示，對於5G網路建設，該公司已展開相關布局，設備陸續到位後將全力以赴。