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Fed降息＋QE！美元緊縮最快4月消退　瑞銀估亞幣下半年復甦彈升

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲美國聯準會這次快速反應，瑞銀認為，美元流動性緊縮問題不會持續太久，預估下半年亞幣會有復甦趨勢。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，沙國日前發動油價戰爭，美國聯準會（Fed）二度意外降息，利率接近零，各國央行相繼祭出措施，抵禦疫情對經濟的打擊，市場貨幣也隨之受到震盪，瑞銀今（25）日表示，美國聯準會快速反應，認為美元流動性緊縮問題不會持續太久，預估下半年亞幣將有復甦趨勢，其中人民幣兌美元可望回到6.7至6.8區間。

新冠肺炎疫情來勢洶洶，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能表示，亞幣今年以來平均下滑6至7%，主要貨幣也跌9至10%，而美元表現依舊強勁，不過未來仍有2大隱憂值得關注，第一是美元流動性緊縮的問題，其次為疫情對全球經濟成長率的影響，將會影響亞幣兌美元走勢，預估會大幅度下滑。

請繼續往下閱讀...

針對美元流動性緊縮的問題，陳得能認為，「不會持續太久」，預估4月、5月將會逐步消退，與2008年金融海嘯相比，當時美元也出現流動性緊縮情況，持續了2至3個月才消退，主要是美國聯準會反應過慢，直到10月才將利率降至0，但這次反應很快，利率區間從1.5%降至1%，隨後又降至0，同時也採行貨幣寬鬆政策，因此美元流動性問題在於1至2個月內將會結束，預估下半年亞洲貨幣兌美元會有復甦、上升的趨勢。

另一個棘手問題是新冠肺炎疫情對全球經濟所造成的負面影響，陳得能分析，各國央行陸續降息，採行貨幣寬鬆政策，對貨幣來說，是一個中性的平衡，而亞幣預期在3月後下滑的壓力也將趨緩。

觀察各幣別表現，陳得能預估，人民幣兌美元下半年渴望回到6.7至6.8區間，主要是大陸經濟成長下半有機會出現明顯反彈，足以支撐人民幣回穩；歐元則因美元流動性緊縮跌至1.07至1.08區間，下半年也可望來到1.15至1.19的水平；韓元儘管波動性大，下半年反彈力道也會跟著大，而高利率貨幣則看好印度、印尼具備內需推動，政府10年期公債回報率也高。

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