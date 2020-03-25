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公銀帶頭大降息！房貸、信貸、車貸利息省多少 　一次看懂

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▲財政部長蘇建榮出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院第二波紓困方案，財政部、公股銀動起來，財政部長蘇建榮會後說明。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，行政院昨（24）日再提第二波紓困方案，不只是一般企業受惠，還兼顧一般老百姓，《ETtoday新聞雲》特別整理出9大QA，讓您一次看懂。

Q1：有哪些稅，可以延長繳稅？

請繼續往下閱讀...

A：這次財政部的延長繳稅分為兩種，其一是依據稅捐稽徵法第10條的規定，延長3月到5月要繳納的稅，包含營業稅、牌照稅、房屋稅、菸酒稅、貨物稅、特種貨物及勞物稅、綜所稅及營所稅等都會延期。

另外，就是依據稅捐稽徵法第26條的規範，如果因為疫情而遭遇到困難者，無法如期在繳納時間內繳清，就可以向國稅局、稅捐稽徵機關申請延長，或者分期繳納。

Q2：如果經濟困難，向國稅局申請延長或分期繳，與過去有何不同？

A：過去如果申請延繳、分期繳納，有額度上的限制，例如欠稅20萬元，最多只能延期繳1、2個月；分期期數最多2、3個月，除非欠稅額超過1000萬元，才可以延長到1年貨分期3年，並且同樣會計息。

此次，則是不分金額多少，都可延長到1年繳納，或分36期，但與居家隔離、檢疫者不同的是，這個部分必須向稅捐稽徵機關事先申請。

▲▼經濟困難者,稅,分期繳。（圖／財政部提供）

▲經濟困難者，稅可分期繳。（圖／財政部提供）

Q3：第2階段紓困，政府推出可自動提早退稅政策，何時可取得稅款？

A：過去如果民眾在5月申報完成綜所稅，7月底才可以拿到退稅款；但這次如果如期繳稅的話，6月底就可以拿到退稅款；此外，如果無法如期在5月報完稅，但是仍符合如期繳稅的話，原本10月底拿到稅款，也可以提前到9月底取得。

Q4：小商號、店家如果沒有生意，營業稅要怎麼辦？

A：免開發票者的小店家，營業稅查定課徵稅額，國稅局會主動覈實調減，最低可免繳；另外開發票者，可申請緩繳營業稅最長1年或分期繳納最長3年（36期）。

Q5：如果經濟上有困難、繳不出個人貸款上可以取得什麼樣的幫助？

A：如果經濟上有困難，個人貸款如信用卡、信貸等不論本金或利息都可以向銀行申請緩繳3到6個月，而且會足額反映央行調降利率1碼。

Q6：個人貸款是否也有降息優惠？

A：只要是公股銀行的個人消費性貸款，都有增加「減碼」優惠，像是信用卡、信貸、車貸等，利率「再減碼」2碼（0.5％），為期6個月，連同央行先前降息1碼（0.25％），等於降息3碼（0.75％）。

如果是1000萬元以內的公股銀行房貸，可以「再減碼」1碼（0.25％），為期6個月，加計央行降息，一共2碼（0.5％）

Q7：公股銀的優惠方案，可以省下多少利息？

A：根據銀行試算，單單央行降息1碼，1000萬的房貸一年就可以省息2萬5000元，如今再加計公股銀行提供減碼0.25%，為期半年，這部分又可以多省利息1萬2500元。

至於信用卡、信貸的部分，因為央行已降息1碼（0.25％），等於每100萬元貸款，一年可能多省利息2500元，如果是向公股銀行貸款，這回還可以享受加碼降息2碼（0.5％）為期半年，等於又多省下2500元利息錢，大大減輕了卡債族、信貸族等負擔。

Q8：公股銀的優惠方案，何時會開始調整？

A：不論是房貸，或者是信用卡、信貸目前公股銀行定於4月1日開始調降，以信用卡的循環信用來說，銀行會開始幫卡友計算利息，等5月收到帳單繳信用卡費時，就可以感受到減息的小確幸！

▲▼第二波紓困方案。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲第二波紓困方案。（圖／蔡英文辦公室提供）

Q9：個人信貸有優惠，中小企業也有優惠嗎？

公股銀行都有以自有資金提供中小企業貸款，每家銀行框列額度50到100億元不等，以低利貸款提供中小企業作為周轉之用；其他各部會如經濟部、交通部、文化部、衛福部以及農委會都有政策性貸款，相關的產業可以利用。

此外，央行推出2000億中小企業貸款之專案融通方案，提供中小企業貸款優惠利率，200萬以下貸款利率不高於1%；200萬到600萬，利率不高於1.5%。

▼中央銀行推出2000億中小企業貸款專案融通方案。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央銀行總裁楊金龍出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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