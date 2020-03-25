食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

▲農純鄉首度邀請聲林之王導師蕭敬騰代言，帶動滴雞精、蒸鱸精及益生菌等商品熱銷，今年前二月電商業績年增二成。（圖／吉康食品提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，演藝圈明星也防護到家，滴雞精品牌農純鄉首度邀請聲林之王導師蕭敬騰代言，搶攻上班族及鐵粉的心佔率，也帶動滴雞精、蒸鱸精及益生菌等商品熱銷，推升今年前二月電商業績年增二成。

農純鄉為吉康食品自創的滴雞精品牌，品牌行銷經理周書如表示，儘管受到疫情影響，民眾減少外出衝擊實體通路業績，但健康飲食觀念反而大幅提升，農純鄉趁勢推動線上業務，近兩個月滴雞精、蒸鱸精、益生菌，在整體電商業績增加二成，彌補實體通路消售下滑的部分。

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吉康食品原為食品調理包加工廠，客戶包括好樂迪、錢櫃KTV業者，以及電視購物、超商年菜等代工，近年在二代接班後，轉型為婦幼食品自創品牌，初估年營收達五億元。

針對滴雞精與傳統雞精的不同點，周書如指出，滴雞精結合傳統古早智慧，超過十道萃取工序，打破傳統滴雞精刻板腥味，更滑順入口，蛋白質和胺基酸等營養成份也不會流失，在疫情期間成為現代人保健的好選擇。

蕭敬騰表示，防疫期間幾乎都待在家，減少外出，原來計畫跟父母出門也全部取消，也趁著這段期間，充實自我，加強自我保健，讓身體更強壯，口感似雞湯般美味的滴雞精，加熱三分鐘內即可飲用的便利性，是現代人生活緊湊，作為攝取營養、調理身體的首選食補。

展望後市，農純鄉品牌行銷經理周書如指出，目前針對產後婦女、嬰幼兒開發的產品銷售仍持續成長，為開發其他成長曲線，後續主力將放在上班族及年輕客群的開發，向滴雞精市佔第一的目標努力前進。