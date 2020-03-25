紐約州確診破2.6萬！州長：病患增速如「子彈列車」　急需4萬張加護病床

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）痛批聯邦政府。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐約州長古莫25日表示，州內新冠肺炎確診病例以每3天倍增速率竄升，已衝破2.6萬例：並警告，紐約州確診病例增加速度有如「子彈列車」，「我們尚未壓平（新增確診病例）曲線，曲線反而愈來愈陡。」病患短時間內激增，將為人力物資原本就捉襟見肘的醫院帶來更沉重壓力。

根據《中央社》報導，紐約州政府先前預估，疫情將在5月初前後達到高峰。古莫（Andrew Cuomo）25日簡報時改口說，確診病例每3天倍增，最快2至3週就會達到疫情顛峰。病患短時間內激增，將為人力物資原本就捉襟見肘的醫院帶來更沉重壓力。古莫形容，紐約州確診病例增加速度有如「子彈列車」，「我們尚未壓平（新增確診病例）曲線，曲線反而愈來愈陡」。

根據紐約州政府最新數據，全州新冠肺炎確診數達2萬6374例，較昨天增加近23%，死亡人數達271人。紐約州加快病毒檢測後，確診總數已達加州10倍，占全球確診總數7％左右。古莫也警告，紐約有如礦坑中的金絲雀，疫情發展是加州、華盛頓州等其他地區的前兆，「我們的現況，就是4、5、6個星期後你們的處境」。

古莫坐鎮曼哈頓賈維茨會展中心（JavitsCenter），美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）與陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）預定在當地建立臨時醫院。他預期，紐約州疫情高峰需要多達14萬張醫院病床，高於原估的11萬張，以及州內現有的5.3萬張。

更令人憂心的是加護病房床位嚴重不足。紐約州現有約3000個加護病房床位，古莫今天將疫情巔峰期最高需求預測從3.7萬上修至4萬個。

古莫再度將砲口對準聯邦政府，抨擊聯邦政府未能向全美疫情最嚴重的紐約提供足夠醫療資源，特別是人工呼吸器。根據古莫說法，FEMA至今僅將400台人工呼吸器送往紐約市。

古莫怒斥聯邦政府後，美國副總統彭斯（MikePence）接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，聯邦政府今天已將2000台人工呼吸器運往紐約，明天將再追加2000台。

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