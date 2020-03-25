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台經院：三大產業景氣動向連2月下滑　廠商看好景氣不到2成

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▲▼台經院。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球產業，台經院今（25）日公布最新景氣動向調查，2月營業氣候測驗點全面大幅下滑，製造業營業氣候測驗點為88.73點，較上月減少5.31點，為自2019年1月以來的新低。服務業營業氣候測驗點為86.09點，較上月減少3.79點，為自2016年9月以來新低。營建業營業氣候測驗點為90.02點，較1月下滑5.70點，為連續第二個月的下跌，為2017年6月以來新低。

對外貿易方面，受到去年春節與今年落點不同致使比較基期偏低，帶動2月出口年增率由上月的-7.63%轉為成長24.92%，進口年增率亦由-17.59%轉為成長44.66%。

請繼續往下閱讀...

而國內生產方面，儘管有新冠肺炎疫情干擾，不過2月國內疫情擴散情況相對其他國家仍屬和緩，對於製造生產活動影響不大，且受到農曆春節落點不同致工作天數較去年同期增加6天，使得2月工業生產指數年增率轉為正成長，從1月的-2.11%轉為成長20.34%。

內需消費方面，則受到疫情影響，降低民眾外出消費意願，使2月整體零售業營業額較2019年同月相比衰退1.38%，若排除春節不同月份因素干擾，將1月與2月零售表現合計來看，累計1至2月零售業營業額較上年同期相比增加0.52%，成長幅度表現不如2019年。

此外，2月整體物價指數（CPI）年增率由上月成長1.86%轉為下滑至-0.21%，核心CPI年增率從1.34%轉為下滑-0.38%。

▼2月景氣動向調查。（圖／台經院提供）

▲▼2月景氣動向調查。（圖／台經院提供）

而2月失業率3.7%，較上月上升0.06個百分點，與上年同月相比下降0.02個百分點，總計2020年1至2月平均失業率為 3.67%，整體就業情況仍屬穩健，不過近期受到新冠肺炎疫情升溫影響，截至3月15日止，減班休息實施人數與家數皆較上期明顯增加，且又以餐飲、旅宿，以及批發零售業等增加較多，反映新冠肺炎疫情延燒已經使得這些內需型產業受到衝擊。

展望未來，台經院表示，疫情擴散至世界各地，使得2月亞洲製造業景氣全面萎縮，且因近期國際油價崩跌，更使得全球金融市場劇烈震盪，儘管3月美國聯準會及多國央行緊急降息與寬鬆貨幣政策因應，但市場恐慌情緒持續蔓延，疫情恐對全球經濟造成衝擊，也使得各國際預測機構紛紛下修今年全球經濟成長率。

台經院更說，這樣的受創慘狀，希望不要拖到下半年，否則傷害更大，因為下半年是歐美市場的傳統消費旺季，若是疫情減緩、經濟活動恢復，有希望帶動景氣回升。

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