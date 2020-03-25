N號房「淫魔博士」迫性奴當他女友！　逼拍性虐片又當車手淪共犯

▲ 暱稱「博士」的趙主彬今早移送。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓N號房事件「博士房」主嫌25歲趙主彬（音譯，조주빈）今（25日）早移送檢方，正臉公諸於世。警方目前掌握到的博士房受害少女至少74人，調查發現其中一人竟是趙主彬的女朋友，同樣也是聊天室裡無數性虐影片的主角之一。

《朝鮮日報》25日報導，趙主彬接受警方調查時稱之為「女友」的20幾歲女性正是最初指控趙嫌等人性虐待的多名受害者其中一人，且該名女子拍攝的影片同樣曾在博士房內流傳。

趙主彬涉嫌對包括未成年少女在內的70多名女子加以威脅、性暴力等各種虐待，同時教唆會員犯罪。警方初步判斷，該名女子是在趙主彬的威脅之下成為他的女友，沒有斯德哥爾摩症候群，認為是趙主彬單方面強制女方配合。

博士房內所有付費會員都以虛擬貨幣支付會費，而趙主彬指定其中幾人為車手，負責兌現並將現金放在他指定的京畿道水原市一棟公寓走廊消防栓內，不會親自與他們見面。這棟公寓已經證實為該名女子的住所，由她拿回現金後轉交給趙主彬。

此次與趙主彬一同落網的13名嫌犯中，有5人為車手，女子就是其中之一。警方認為，有必要深入調查該名女子。由於她也是趙主彬一黨的性虐對象，擔任車手也可能是受到脅迫所致，需要釐清她究竟是受害者還是共犯。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。