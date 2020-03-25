75%患者未確診死在家中！義大利貝加莫市長：30分鐘燒1屍體

▲義大利新冠肺炎的累計死亡數來到6820人。（圖／路透社，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，義大利為目前確診病例第二高、死亡人數第一的國家，其中疫情最嚴重的倫巴底大區的貝加莫市（Bergamo）市長喬治亞（Giorgio Gori）坦言，入院病逝的患者只有1/4，也就是說，有3/4（75%）的患者生前尚未確診就已經死在家中。

綜合外媒報導，貝加莫市市長喬治亞在與義大利社區協會主席、巴里市市長德坎洛（Antonio Decaro）進行視訊會議時表示，透過對貝加莫所管轄的12個市鎮的死亡病例做統計分析，結果顯示入院病逝的患者只有1/4，也就是說，醫院每出現1宗死亡病例，就代表還有3個尚未確診的患者死在家中。

喬治亞提到，許多長者在家中或老人院裡過世，但離開前後都病未接受新冠肺炎的檢測，很多民眾根本無法前往醫院治療，因此實際感染、死亡人數應該會比官方公佈的還多，且現在大家也不舉行喪禮了，因為有大量屍體正排隊等著要火化，高峰時甚至半小時就會火化一具屍體。

據了解，義大利那些重災區目前也像被敲響喪鐘一樣，一整天只聽的到救護車來來回回的聲音，甚至許多醫院的太平間位置也不夠用，必須利用教堂來先存放未火化的屍體。

根據義大利當局24日通報，境內新增743起新冠肺炎死亡病例，數量較前兩天增加，累計死亡數來到6820人，全國確診數從6萬3927例來到6萬9176例，增幅8.2%。