深入2育幼院！N號房「淫魔博士」3年當57次志工　憂院童成性虐片主角

▲趙主彬25日上午遭警方移送至檢察署。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓「N號房」主嫌之一的趙主彬(조주빈)25日遭警方移送，日前身分公開委員會認為趙主彬罪刑重大，因此決定讓他在移送過程中「公開示眾」，不但不讓他戴上口罩或以衣物遮住臉部，更以脖套固定住趙主彬的脖子，讓他在媒體面前無法低頭遮擋臉部。然而令人吃驚的是，犯案手法兇殘的趙主彬，竟曾經在短短3年內當過57次志工，平時甚至會在「知識IN（類似雅虎奇摩知識家）」替性騷擾或性侵害的受害女性提供諮詢，讓人不禁毛骨悚然。

因經營非法性虐影片共享聊天室被逮的25歲趙主彬25日遭移送檢方，據仁川某非政府組織(NGO)透露，趙某2017年10月起就和軍中同袍一起在該組織擔任志工，次數高達23次，服務對象包含身心障礙人士與未婚媽媽。根據社會福祉自願志工認證管理網站的資料顯示，趙主彬共擔任過57次志工，總時數更高達231小時。

▲警方釋出趙主彬的身分證照。（圖／首爾警察廳提供）



趙某自2017年開始擔任志工，直到2018年3月暫時休息後，2019年3月又再度開始擔任志工，直到今年被逮前才又停止。該仁川非政府組織透露，「趙某非常安靜，也不是引人注目的那種類型，個性十分沉穩。」NGO的員工更表示，趙主彬擔任志工時表現認真，且出席次數頻繁，還因此被指派為組長。

據了解，趙某曾在2間育幼院擔任志工，也不免讓人擔心是否是為了尋找下手對象才會當志工。目前2間育幼院已經聯絡近幾年的離院少女，調查是否有人因此受害。不過犯罪心理學家分析，趙主彬可能是為了減輕內心的罪惡感才會選擇去當志工。也有分析指出，趙主彬會擔任志工，只是因為需要志工時數以利未來就業而已。

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