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立委要求多給外送員口罩防疫　經濟部：產能提升可研議！

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▲▼國民黨立委吳斯懷。（圖／記者余弦妙攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎，立法院社會福利及衛生環境委員會今（25）日邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

會中國民黨立委吳斯懷質疑，目前勞動部官網上的減班休息統計數字根本沒有如實反映，若是有黑數該怎麼辦？

請繼續往下閱讀...

對此勞動部長許銘春回應，目前有每天統計減班休息數據，截至昨天（24日）共有164家、4808人，這都是由各地方勞工局通報到勞動部的數據，假設事業單位沒有通報，但減班休息符合規定，也可以由勞工自行到勞工局進行通報，這樣勞工也可適用安心就業計畫等相關紓困。

另外，許銘春也表示，安心就業計畫在昨天就已經進行討論，目前已函送行政院，預計周五就會公告，也從周五就開始可以進行申請。

吳斯懷更針對目前外送員每天接觸不特定人甚至可能在居家檢疫、居家隔離民眾，買不到口罩怎麼辦？經濟部次長王美花回應，這是可以研議的，由於目前產能有提升，目前一周3片，會與相關的公協會討論看看，是否可以增加這個量。

吳斯懷進一步提出，勞動部日前承諾要修訂相關規範，針對承攬關係的外送員訂定規範，目前進度為何？許銘春說，目前邀集相關產業、專家學者等討論中。

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