五福旅遊擬配發0.3元現金股利　董事不領酬渡「疫」關

▲旅行業「南霸天」五福旅遊董事會通過今年配發每股0.3元現金股利。圖為五福旅遊董事長許順富。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，繼雄獅、晶華宣佈自救方案後，旅行業「南霸天」五福旅遊今（24）日宣佈董事會決議，董事自三月起不支領薪酬，副總經理以上高階主管亦自主減薪，並通過今年配發每股0.3元現金股利。

被業界稱為南霸天的五福旅行社，雖然在營收規模上不及康福、雄獅，但連續三年，它在日本立山黑部的台灣送客量名列前二名，但今年開春至今受到疫情衝擊，觀光旅遊業首當其衝，五福董事會也對內部人事薪酬做出重大裁示。

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為降低股東及投資者的影響並考量員工權益，五福旅遊董事會昨日決議通過，董事長及董事們將自3月份開始不支領薪酬及108年度酬勞，高階主管副總經理及以上，於疫情期間，將支持公司自主減薪，直至疫情結束後恢復正常。

另外，五福旅遊目前持續進行教育訓練課程，提供各種知識學習，提昇員工的工作技能，優化各項作業流程，做好準備迎接未來。

依據財報，五福旅遊2019年稅後淨利為2618萬元元，每股稅後盈餘（EPS）為0.89元，董事會通過決議108年股東配發現金股利總金額為879萬2558元，發放盈餘分配現金股利為每股0.3元。