　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

五福旅遊擬配發0.3元現金股利　董事不領酬渡「疫」關

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲旅行業「南霸天」五福旅遊董事會通過今年配發每股0.3元現金股利。圖為五福旅遊董事長許順富。（圖／記者黃克翔攝）

▲旅行業「南霸天」五福旅遊董事會通過今年配發每股0.3元現金股利。圖為五福旅遊董事長許順富。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，繼雄獅、晶華宣佈自救方案後，旅行業「南霸天」五福旅遊今（24）日宣佈董事會決議，董事自三月起不支領薪酬，副總經理以上高階主管亦自主減薪，並通過今年配發每股0.3元現金股利。

被業界稱為南霸天的五福旅行社，雖然在營收規模上不及康福、雄獅，但連續三年，它在日本立山黑部的台灣送客量名列前二名，但今年開春至今受到疫情衝擊，觀光旅遊業首當其衝，五福董事會也對內部人事薪酬做出重大裁示。

請繼續往下閱讀...

為降低股東及投資者的影響並考量員工權益，五福旅遊董事會昨日決議通過，董事長及董事們將自3月份開始不支領薪酬及108年度酬勞，高階主管副總經理及以上，於疫情期間，將支持公司自主減薪，直至疫情結束後恢復正常。

另外，五福旅遊目前持續進行教育訓練課程，提供各種知識學習，提昇員工的工作技能，優化各項作業流程，做好準備迎接未來。

依據財報，五福旅遊2019年稅後淨利為2618萬元元，每股稅後盈餘（EPS）為0.89元，董事會通過決議108年股東配發現金股利總金額為879萬2558元，發放盈餘分配現金股利為每股0.3元。

ET快訊
遊荷返國不甩居家檢疫！夫出門談生意、妻市場買菜　警秒攔截全開
居家檢疫落跑衝網咖打怪！北京返台「陳冊」遭北市府重罰百萬
N號房主嫌「博士」頭撞洗手台自殘..送醫後發燒！急檢測新冠肺
KID單身3年大街調情小許維恩！經紀人57字認了：戀愛ing
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

第二波紓困重點懶人包／經部提供水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

台水董事長由最長壽總座內升　傳經濟部提報胡南澤接任

桶裝瓦斯每桶省百元！經部調降瓦斯價格全民紓困

雲朗掌握疫期「異地辦公」商機　四品牌推日租辦公方案搶市

紓困企業水電費打折方案出爐　經部：挺企業渡過這「疫」關

匠吐司帶路「全家」烘焙業績成長一成　去年每股賺8.2元

東森國際媒體園區將成為「台灣坎城」　王令麟：打造林口新地標

居家檢疫掛上平安環「離家1秒就嗶嗶」　經部祭警報利器盯緊趴趴走

口罩國家隊開外掛！經部擬採購N95口罩產線「守護醫護第一線」

口罩國家隊日均產量突破1200萬片　幕後英雄曝光了

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

最有錢／商店不開飛機不飛　經濟蕭條如何斜槓自救？

台經院：三大產業景氣動向連2月下滑　廠商看好景氣不到2成

基本工資審議延後！勞長許銘春：防疫考量　是否凍漲由審議會決議

亞股早盤持續長紅！　日股和台股漲幅皆逾4％

五福旅遊擬配發0.3元現金股利　董事不領酬渡「疫」關

美沙有意聯盟合作　國際原油連漲兩天...今早續攻3%！

立委要求多給外送員口罩防疫　經濟部：產能提升可研議！

第二波紓困重點懶人包／經部提供水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

股市暴漲暴跌...選股、進場時機都難抓　參考財報表現及合理股價找標的

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

蘋果計劃分階段恢復全球門市！　最快將於4月上旬重新開業

不斷更新／美國705死！白宮發言人檢測結果出爐　曾到紐約旅客應隔離14天

「迪卡儂浮潛面鏡」成抗疫神器！義大利工程師神改造　製作方式曝光

湖北解封「湧台商返台潮」　醫憂「帶病毒回來」：是境外移入下一波挑戰

女兒偷東西…單親爸忍痛「送警局教育」！堅持教正確觀念：品行比成績重要

德州副州長：經濟比老人生命更重要！荒唐言論被轟爆：冷血

食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

東京奧運延一年不怕　已取得門票選手參賽資格不變

吵架中叫女友買飯！一掀開「香菜綠整片」飄怨念　2.1萬人笑炸：綠到發慌

財經熱門新聞

緯創去年每股賺2.4元　發現金股利2元

英業達擬發現金股利1.3元　七年新低

即／美股開盤飆漲　道瓊漲1100點　

台股早盤狂漲310點！道瓊強彈2112點　激勵指數站回9600點

黃金大戶趁便宜掃貨　黃金王子教你3招投資攻略

小老百姓也受惠！公股銀房貸1千萬元以內、信貸車貸　利率通通降

房貸降息大加碼　千萬房貸半年再省利息1.25萬

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

桶裝瓦斯每桶省百元！經部調降瓦斯價格全民紓困

為醫護同仁打氣！盛弘與敏盛醫院大手筆發放8百萬防疫獎金　

台水董事長由最長壽總座內升　傳經濟部提報胡南澤接任

第二波紓困重點懶人包／水電費優惠、貸款利息補助一次看懂

勞動部鬆綁七休一規定、放寬加班上限　凡受疫情衝擊產業皆適用！　

王令麟：東森媒體園區打造為林口新地標

更多熱門

相關新聞

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

新冠肺炎台灣確診案例達200人，農委會日前協助部分高風險群產業，包括獸醫、畜禽、鮪魚及延繩釣等產業，向經濟部提出每天近10萬片口罩需求，已獲同意配送。但農產批發市場還沒著落，農委會主委陳吉仲今（25日）表示，6天需求1.2萬片口罩。

疫情延燒　蔡英文一天量2次體溫

疫情延燒　蔡英文一天量2次體溫

台鐵清明疏運人潮多　交通部：發燒者拒載！

台鐵清明疏運人潮多　交通部：發燒者拒載！

電鍋「蒸用」口罩　最多別超過5次

電鍋「蒸用」口罩　最多別超過5次

保樂力加酒商捐7萬公升酒精抗疫

保樂力加酒商捐7萬公升酒精抗疫

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎五福雄獅晶華

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

劉真「政大校花傳奇」曝光！

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面